Rivera pondrá su "granito de arena" para la recuperación democrática en su viaje a Venezuela

"Espero que podamos hacerlo con normalidad", ha manifestado Rivera, si bien ha dicho ser consciente de la "delicada situación" social, económica y política que existe en Venezuela. Y es que, a diferencia del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien recientemente ha estado en Caracas donde se ha reunido con el mandatario, Nicolás Maduro, y con representantes de la oposición, Rivera no será bien recibido por el chavismo.

Al respecto, el ex presidente del Parlamento venezolano y diputado chavista Diosdado Cabello ha exigido a la policía migratoria que expulse a Rivera cuando llegue el lunes al aeropuerto de Caracas. Además de acusarle de ser "de extrema derecha" y de intentar "conspirar", ha dicho que el líder de C's no puede hablar de moralidad en Venezuela porque en una campaña electoral en 2006 posó desnudo para un cartel.

Rivera ha dicho que actuará con cautela cuando defienda en Venezuela "los derechos humanos, la libertad y la democracia", pero no dejará de viajar a este país por las advertencias de Diosdado Cabello, al que ha definido como un "matón político del régimen". Además ha destacado que la invitación para intervenir ante los representantes del pueblo venezolano ha partido de la Asamblea Nacional, "la máxima institución del Estado", y se ha preguntado "*qué teme el chavismo?".

En todo caso ha quitado importancia a las declaraciones de Diosdado Cabello, que cree que son "fruto de la verborrea" y de un intento de "difamar y machacar" como, a su juicio, hacen los chavistas con los opositores venezolanos. "Una cosa es tener cautela y otra es dejar de hacer lo que uno tiene que hacer y dejar de asistir a una invitación de estas características", dijo esta semana en una entrevista.

Antes de viajar a Venezuela, Rivera se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y con el embajador español, Antonio Pérez-Hernández, que regresó el viernes a Caracas después de un mes fuera como protesta por los insultos de Maduro al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según ha explicado Rivera, el ministro le ofreció alojarse en la Embajada durante su estancia en Venezuela por motivos de seguridad y él ha aceptado. Por otro lado, sobre la labor de mediación desarrollada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero junto a otros exdirigentes iberoamericanos, ha indicado que en Venezuela hacen falta unas elecciones, no mediar entre el Ejecutivo de Maduro y la oposición.

En su opinión, Zapatero no puede convencer a los líderes chavistas "de que sean demócratas cuando no lo han sido nunca", y lo que hay que hacer es "decir las cosas por su nombre", ya que el de Venezuela es "un régimen reconocido internacionalmente como antidemocrático".

