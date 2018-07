Rivera avisa que no habrá estabilidad política en España sin regeneración

EN LA RECEPCIÓN OFICIAL DEL DOS DE MAYO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido en que tiene que haber regeneración "sí o sí" porque no habrá estabilidad política si España "no se regenera" y "no cambia nada", ha advertido en alusión al PP ante futuros acuerdos que se tengan que alcanzar tras las nuevas elecciones.