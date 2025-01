Reyes Maroto no recuerda si conoció a Aldama pero niega conocer a Koldo

A la pregunta de la senadora Mari Mar Caballero (UPN) o del senador Alfonso Serrano (PP) ¿Usted conocía personalmente a Víctor de Aldama?, la respuesta de Reyes Maroto, ha sorprendido a los senadores de la Comisión Koldo ante la que comparece: "No lo recuerdo". La ex ministra, eso sí, ha reconocido los whatsapp que se intercambió con Aldama en los que le solicitaba ayuda para un proyecto finalmente fallido de reactivación turística, aunque la senadora Caballero le ha recordado que reconoció esos mensajes después de difundirse en prensa, cuando ya no podía negarlos.

El momento más incómodo para la ex ministra ha sido cuando el senador del PP, Alfonso Serrano le ha pedido insistentemente que explique cuándo le habló Víctor de Aldama sobre ese proyecto turístico del que se habla en esos whatsapp que mantuvo con él. Maroto ha dado muchas vueltas a su argumento sin querer responder a la pregunta.

La ex ministra ha asegurado, por otra parte, en su comparecencia ante la Comisión que no conoce al citado Koldo García, ex chófer del ex ministro José Luís Ábalos, y nexo de unión de la trama de compra-venta irregular de mascarillas en pandemia.

La ex ministra desconoce reuniones de su número 2 con Koldo para hablar de hidrocarburos

El otro punto poco creíble para los senadores al que no ha respondido la ex ministra ha sido el referente a las reuniones que habría mantenido su propio Jefe de Gabinete Díaz Bidart con Koldo y otros miembros de la trama. Maroto ni siquiera ha querido responder a la Comisión si al menos le preguntó a su citado subordinado si celebró reuniones en la sede del Ministerio con Koldo García y empresarios de la trama de Hidrocarburos como Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama. De su declaración se desprende -en todo caso- que ella no es ni fue responsable de esas reuniones, dejando dicha responsabilidad a su número 2, Díaz Bidart. Maroto ha negado igualmente que los entonces ministros José Luís Ábalos o María Jesús Montero le hablaran a ella del asunto de Hidrocarburos. Las respuestas evasivas han hecho que los senadores le advirtieran a la ex ministra su obligación de decir la verdad a lo que ella ha respondido una y otra vez que desconoce si hubo dichas reuniones, sin aclarar si le preguntó a su jefe de gabinete si, al menos, es cierto que celebrara dichas reuniones.

¿Begoña, Georgia? No, no. Lo desconozco.

La ex ministra ha negado -por otra parte- haber participado en algún tipo de gestión para favorecer a la esposa de Pedro Sánchez, ni haber hablado con ella al respecto, aunque reconoce que participó en eventos organizados por Carlos Barrabés, principal colaborador del Máster de Gómez en la Universidad Complutense. El senador Popular Alfonso Serrano le ha preguntado a la ex ministra si tenía pensado viajar en marzo de 2021 a Georgia, a un viaje organizado por Koldo García con la asistencia de la propia Begoña Gómez, el ex ministro Ábalos, CEO de Globalia, Javier Hidalgo, para ampliar relaciones comerciales con ese país. Maroto, igualmente, desconoce haber sido incluida en esa lista, ni el motivo de dicho viaje.