El Rey preside hoy la apertura del Año Judicial

El rey Felipe VI preside en el Tribunal Supremo el acto oficial de apertura del Año Judicial, en el que los protagonistas serán las restricciones adoptadas como medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus y en el que tomarán la palabra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el presidente del Supremo y el del CGPJ, Carlos Lesmes, para hacer balance de los trabajos de los últimos meses.

Este año la apertura judicial coincidirá con asuntos como la investigación a don Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones; las denuncias contra el Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus; la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aún pendiente; y la investigación sobre las finanzas de Podemos.

El Supremo debe decidir sobre la tramitación de diversas denuncias contra el Gabinete de Pedro Sánchez por la gestión del coronavirus. Además, el Alto Tribunal está indagando sobre si el Rey emérito, actualmente en Emiratos Árabes Unidos, puede ser encausado por el presunto cobro de comisiones relacionadas por la construcción del AVE a la Meca.

Cabe la posibilidad que Lesmes aluda en su intervención a la pendiente renovación del CGPJ, cuyo mandato actual expiró en diciembre de 2008. La designación de los nuevos vocales no parece próxima ante la falta de entendimiento entre PSOE y PP, cuyo acuerdo es imprescindible para que las Cortes den el visto bueno a los nuevos representantes. Al mismo tiempo, la ceremonia de este año tendrá lugar coincidiendo con los rebrotes en España del coronavirus, por lo que habrá que aplicar estrictas medidas para evitar contagios.

El acto será retransmitido en 'streaming' a través de la web 'www.poderjudicial.es'. No se permitirá el acceso de fotógrafos o cámaras de televisión al edificio del Tribunal Supremo. La ceremonia se ha diseñado para que los asistentes mantengan la distancia de seguridad. Sólo se permitirá el acceso al Palacio de Justicia de un redactor por medio, que podrán seguir el acto de apertura exclusivamente desde la biblioteca del Supremo, habilitada como sala de prensa. No habrá plazas reservadas a la prensa o al público en el Salón de Plenos. Además, los redactores que vayan a acceder al edificio deberán firmar un formulario sanitario en el que declararán no presentar síntomas de Covid-19 y prestarán su consentimiento para la toma de temperatura por los servicios médicos del Supremo. El control de temperatura se realizará en un puesto sanitario instalado en el acceso previsto para la prensa. Este año, no se ofrecerá el tradicional cóctel después de la recepción oficial.

Seguro que te interesa

Monólogo de Alsina: "El fantasma del rey emérito sobrevolará la ceremonia de apertura del año judicial"