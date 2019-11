Rafa Hernando insta a Sánchez a pedir perdón por los ERE: "El silencio le hace cómplice"

"Hacerse trampas a sí mismo no puede ser. Esconder la cabeza en el agujero no puede ser porque, como decía Sánchez en su momento, 'El silencio le hace cómplice' y no pedir perdón por haber dicho que estas personas eran inocentes y que eran honestas, lo agrava más", ha dicho.

Hernando, secretario cuarto de la Mesa del Senado, ha apuntado también que Sánchez está obligado a "aclarar" si sigue manteniendo el mismo criterio que le empujó a presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy por el "caso Gürtel" en el que según ha recordado el líder del PP no tenía ninguna implicación.

Sin embargo, ha recordado en una rueda de prensa antes de presentar sus credenciales como senador electo por Almería, que la sentencia de los ERE ha supuesto la condena para dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía en el caso "más grave" de corrupción en España después del "caso Filesa", con 680 millones de "malversación".

De manera que a su entender Pedro Sánchez está obligado a "asumir responsabilidades políticas" y pedir perdón como hicieron otros partidos, como el PP, cuando tuvieron casos de corrupción "sobre los cuales no cabe el sectarismo que aplica la izquierda"

Y no solo Sánchez debe salir de su silencio, sino también la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, de la que también ha echado de menos que asuma responsabilidades tras la sentencia y que pida perdón del mismo modo que el secretario general socialista.

Seguro que te interesa:

Sentencia de los ERE: Griñán, condenado a seis años de cárcel, y Chaves a nueve de inhabilitación

El vídeo de Rajoy en 2018, sobre los ERE: "¿Se pondrá el PSOE una moción de censura cuando salga la sentencia?"