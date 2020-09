Quim Torra comparece tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo, en directo

Quim Torra: "Pido a la ciudadanía que recuperemos el objetivo común del 1-O"

"He tenido el honor de presidir Cataluña, seguro que he cometido errores y no he acertado en todas las decisiones. Os quiero decir que ha sido un honor inmenso y que donde mejor me he sentido siempre ha sido entre las personas, organizaciones cívicas. Tenemos un gran país y una sociedad magnífica. Pido a la ciudadanía que recuperemos el objetivo común del 1-O".