PSOE y Unidas Podemos presentan una propuesta para limitar las funciones del CGPJ aún sin renovar

Los dos partidos del Gobierno han registrado este miércoles una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando haya caducado su mandato. El objetivo de PSOE y Unidas Podemos con esta iniciativa es que se debata cuanto antes en la Cámara Baja, a ser posible, antes de que finalice el año.

Según fuentes de Unidas Podemos, el argumento para defender la iniciativa es que un órgano caducado no debería tomar decisiones importantes cuando está en funciones, motivo por el cual buscan acabar con esta "anomalía". Sin embargo, la presentación de la propuesta no implica la retirada de la otra proposición de ley con la que ambos partidos buscan cambiar el sistema de renovación para que una parte de los magistrados sean elegidos por mayoría absoluta del Congreso, y no por dos tercios, como hasta ahora.

¿Cómo es la propuesta registrada?

Efe ha tenido acceso a la nueva propuesta, que incluye la limitación de las funciones del CGPJ sólo cuando su mandato esté caducado, algo que ya se contemplaba en la iniciativa anterior, pero que iba más allá al plantear también la reforma del sistema de elección de los magistrados.

Para Unidas Podemos, este acuerdo con el PSOE implica un "paso muy importante" ante la situación de bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, por la "negativa del PP" a negociar su composición si la formación morada no queda fuera del reparto.

"En los últimos dos años hemos visto como una institución con el órgano caducado tomaba decisiones muy importantes para con el Poder Judicial. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. El Congreso de los Diputados y el Gobierno no pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones", destacan fuentes de la formación de Pablo Iglesias.

En concreto, se propone limitar las principales funciones del CGPJ, un total de quince, entre ellas la de participar en la selección de nuevos jueces y magistrados; resolver los ascensos, la provisión de destinos, así como ejercer la alta inspección de los tribunales o elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley.

El órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, sí podrá realizar aquellas otras actuaciones que sean indispensables para garantizar su funcionamiento.

El PP descarta el acuerdo antes de final de año

Los dos partidos del Gobierno presentan esta iniciativa cuando sigue bloqueada la negociación entre el Ejecutivo y el PP para renovar el Poder Judicial. Este martes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, descartó que se pudiera alcanzar un acuerdo antes de acabar el año.

También la víspera, la ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno iba a dar un tiempo "prudencial" al PP para pactar la renovación del CGPJ, un acuerdo que el Ejecutivo entiende ya cerrado a falta de que el PP "se decida" a materializarlo, y advirtió de que si el partido de Pablo Casado no "reacciona" seguirá con "la hoja de ruta" de reformar la ley para posibilitar la renovación.

Desde Unidas Podemos, Jaume Asens señaló también el martes que este partido apuesta por abordar ya la reforma del sistema de renovación e incluir esa iniciativa en el próximo pleno del Congreso, ante el nuevo "portazo" de los populares.