El PSOE quita hierro a la eliminación del "Q+" y asegura que trabajará por todo el colectivo LGTBI

El PSOE se ha defendido de la cascada de críticas y ataques este lunes por su posición con el colectivo trans subrayando su compromiso con los derechos y libertades de todo el colectivo LGTBI, aunque en sus documentos oficiales siga sin incluir la referencia Q+ (movimiento Queer y otras identidades).

Los socialistas aprobaron este fin de semana en su congreso una enmienda a favor de excluir a las mujeres trans de las competiciones deportivas femeninas, y además, se rechazó incluir la referencia Q+ en los documentos del partido.

El secretario de LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha garantizado que su partido continuará trabajando por los derechos y libertades de "todas las siglas del colectivo sin excepción", aunque no vayan a añadir el Q+ en sus documentos oficiales.

Gutiérrez, que repite en la Ejecutiva socialista, ha recalcado en declaraciones a los periodistas, que no se ha eliminado la Q+ porque el partido nunca ha utilizado esa nomenclatura en sus documentos oficiales, solo LGTBI. La propuesta para incluirlo no salió, es decir que "no se añade nada que es muy diferente a 'se elimina'", ha puntualizado.

Ha asegurado, asimismo, que el Ministerio de Igualdad "tiene una dirección LGTBI que utiliza la nomenclatura plus" por lo que "aunque el PSOE no va a incorporar en los documentos oficiales ese plus, se va a continuar trabajando por garantizar los derechos de todas las siglas del colectivo sin excepción, en la línea de lo que hace el Gobierno independientemente de lo que digan los documentos".

Exclusión de las mujeres trans de las competiciones deportivas femeninas

Respecto a la participación de las personas LGTBI en competiciones deportivas, Gutiérrez ha calificado de "obviedad" que "los hombres no pueden participar en las categorías femeninas y así está regulado por las federaciones tanto nacionales como internacionales". Pero ha precisado que "esto no afecta a las personas trans que tienen hecho correctamente su cambio registral de sexo".

"Una mujer trans es una mujer, por tanto puede participar en su categoría, como ya se hace y se reconoce en la ley del deporte y la ley LGTBI", ha expresado el dirigente socialista que ha apostillado que "nadie dude de que el PSOE trabaja para garantizar la inclusión de las personas trans en el deporte sin ningún tipo de discriminación".

Críticas de sus socios

Los ataques a los socialistas no se han hecho esperar y son varios los socios del Gobierno que se han mostrado críticos con la decisión del partido. Si este domingo era la exministra Irene Montero quien censuraba al PSOE por "atacar a las personas transexuales y a las no binarias", la eurodiputada y portavoz de Podemos, Isa Serra, ha señalado este lunes: "Esto no es feminismo clásico, sino transfobia".

Entre los críticos con el PSOE también está su socio de Gobierno, Sumar, cuya secretaria de organización, Lara Hernández, ha argumentado que "las mujeres trans son mujeres; son mujeres cuando acuden a sus puestos de trabajo, son mujeres cuando pagan sus impuestos y sí, sí, también son mujeres cuando hacen deporte".

En un acto por el Día del Sida, Mónica García, ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, ha apoyado también al colectivo LGTBIQ+: "Digo claramente LGTBIQ+ porque una de las características de las personas progresistas es que abrazamos la diversidad y la comprendemos desde la empatía, no desde los prejuicios".

También desde Más Madrid, la senadora Carla Antonelli se ha referido a este asunto y ha expresado su "inmenso dolor" y ha considerado que adoptar esta actitud en un congreso federal es "una cortina de humo" para esconder otros asuntos.

La senadora de ERC Sara Bailac ha lamentado que "quitando las siglas Q+ están extendiendo una alfombra roja a los reaccionarios y ante esto ERC no se quedará callada".