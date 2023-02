Podemos responde al PSOE que considera intolerable retroceder al Código Penal de la Manada

El partido socialista ha presentado en solitario la proposición de ley de reforma de la norma de Irene Montero. Con esta proposición, el PSOE pretende evitar que siga habiendo condenas a agresores sexuales con penas menores a las anteriores a esta ley.

Por ello, Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos reta al PSOE en la reforma de la ley del "solo sí es sí" a decidir si quiere sacar esto con el Partido Popular o con la izquierda.

Asens confesó que se enteró de las intenciones del PSOE de presentar en solitario la reforma de ley, por los medios de comunicación, afirmando así "sin agotar las posibilidades del acuerdo".

Durante la tramitación parlamentaria dijo que "el PSOE tendrá que decidir con quien quiere sacar esta ley adelante", debido a que desde su punto de vista "los partidos de la mayoría de la investidura lo tienen claro y están en esta polémica con el Ministerio de Igualdad".

En referencia a esa tramitación parlamentaria, el presidente de Unidas Podemos hace alusión para ver si el PSOE tiene el apoyo del Partido Popular o no, aunque todo parece indicar a que sí, ya que defienden el mismo modelo.

Él insta a que "hay que intentar huir de los marcos de la derecha alarmista", apuntaba Asens y "de la espiral de populismo punitivo donde parece que el machismo se soluciona con más penas".

Las rebajas de pena de cárcel por la ley van a seguir

Jaume Asens recordaba que la reforma no evitará que sigan saliendo los agresores sexuales antes de la cárcel. "El Partido Socialista le está comprando el marco a derecha", apuntaba.

"Las dos partes tienen que ceder", relataba el presidente del grupo confederación en la negociación y "el ministerio de Irene Montero está dispuesto a ceder en lo más esencial, reformar la ley y subir las penas aunque ese no es nuestro marco".

Para Asens, si que hay margen de acuerdo, siempre y cuando la violencia y la intimidación se sitúen como agravantes, como incluye la ley y no en el tipo básico o en el subtipo de los delitos.

Por eso, añadió, "ahora le tocaría ceder al PSOE en la cuestión del consentimiento", que, como viene denunciando Podemos, "se introduce la violencia y la intimidación" como criterio para diferenciar penas.

El presidente de UP ha querido dejar claro que este enfrentamiento con el PSOE no va a poner en peligro el Gobierno de coalición. "No es la primera vez que suceden discrepancias y seguramente esta no será la última".