Podemos achaca el cese de Sergio Pascual a su responsabilidad por una mala gestión

En rueda de prensa en el Congreso, Montero ha explicado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, comunicó personalmente ayer en el Congreso a Pascual su decisión de destituirle por "pérdida de confianza", de acuerdo con la "dinámica" del partido en la que la Ejecutiva actúa como un "equipo de apoyo" al secretario general.

Montero ha confirmado que la asunción de las competencias que tenía Sergio Pascual por parte del secretario general es "temporal" y que en su momento se nombrará a un sustituto.

Su relevo, ha insistido, "responde a esa parte de gestión que creemos que por parte de la Secretaría de Organización ha sido deficiente de diferentes situaciones en territorios", y ha puesto como ejemplo "claro" de estos problemas en el seno de Podemos las diez dimisiones producidas en la dirección de Madrid.

Ha subrayado que su gestión "ha hecho daño" al partido y por ello "deben asumirse responsabilidades", aunque al mismo tiempo ha dicho que "no pasa nada" porque estos problemas "hay que afrontarlos y tratar de resolverlos" y Podemos siempre ha sido una formación "abierta" que no oculta ni sus cosas buenas ni las "no agradables".

También ha manifestado que cuando hay problemas de organización el "máximo responsable" es el secretario de organización.

Pablo Iglesias justificó ayer el cese por la "gestión deficiente" de Pascual y Montero cree que este término "no esconde nada", más allá de una manera de actuar "inadecuada", puesto que su responsable "no ha sido capaz de afrontar situaciones en los territorios", como la reciente crisis en la dirección madrileña del partido.

Irene Montero ha señalado que aunque todavía no hay fecha para que el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos pueda abordar la situación, ella calcula que los plazos que obligan a no demorarlo más allá de tres meses del anterior hacen pensar que se convocará "a la mayor brevedad", como muy tarde a comienzos de abril.

En su comparecencia ante la prensa, la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso ha reiterado que el propósito de su partido es ahora lograr un Gobierno "a la valenciana" junto con el PSOE y ha alertado de que "lo que hace daño" a la formación morada es la estrategia de "ciertas élites de nuestro país que saben que Pablo Iglesias supone una china en el zapato" para sus planes.

En su opinión, estas élites que "quieren seguir mandando sin presentarse a las elecciones" apuestan por una "gran coalición" de PP, PSOE y Ciudadanos y están llevando a cabo una "campaña de presión" para que "no salga ese gobierno del cambio".

"Eso es lo que intenta dañar a Podemos", ha enfatizado.