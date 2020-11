Presupuestos

PNV y Gobierno alcanzan un acuerdo para retirar el impuesto al diésel de los Presupuestos 2021

El PNV alcanza un acuerdo con el gobierno para los Presupuestos que elimina el impuesto al diésel. Es un principio de acuerdo pero el PNV avanza que todavía queda camino por recorrer para la aprobación definitiva del presupuesto por su parte. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha dicho no sentirse ninguneado por el trato del Gobierno a Bildu, del que dice no saber si hay o no un acuerdo.