Luis Planas y la propuesta del PSC para que se reconozca a Cataluña como nación: "Respeto a la constitución y a la ley"

El ministro en funciones Luis Planas ha dejado claro que las negociaciones con ERC para una posible formación de Gobierno se sitúan "en el marco de referencia" de la Constitución.

"Dentro del respeto a la Constitución y la ley, todo. Fuera de la Constitución y la ley, nada", ha garantizado el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien también es responsable de la cartera de Política Territorial y Función Pública.

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, en una jornada centrada en el futuro del vino, Planas ha incidido en que el otro marco en el que se encuadra cualquier tipo de negociación es el respeto a las normas comunitarias, entre ellas las vinculadas a los límites de déficit y deuda pública.

"Son parámetros a seguir de forma estricta y lo vamos a hacer", ha incidido.

Planas ha afirmado que España "necesita y merece un Gobierno" cuanto antes, aunque ha reconocido que el camino es "muy complicado" por la composición parlamentaria.

En este sentido, ha apuntado que las posibilidades para conseguirlo son "limitadas" debido a "la actitud de las fuerzas políticas".

"Todos deberíamos poner de nuestro lado para que pronto hubiera Gobierno", ha recalcado.

Preguntado sobre sus opciones de sustituir a Josep Borrell al frente de Asuntos Exteriores en un futuro Ejecutivo, Planas se ha limitado a señalar que es un "hombre de presente" y ha declinado hacer más comentarios.

"No sé qué decir, estoy aquí ahora y he pasado mi fin de semana oxigenándome en el campo. El futuro dirá (...) No puedo decir nada más", ha comentado.

