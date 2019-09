Pedro Sánchez: "No dormiría por las noches si hubiera aceptado la propuesta de Iglesias"

ENFADO DE LA CIUDADANÍA: "Si nos vamos al pasado 28 de abril, podemos compartir que el PSOE ganó de forma clara y PP y Ciudadanos dijeron que no iban a facilitar un Gobierno al PSOE. De hecho, las personas que querían apoyar al Gobierno dejaron el partido" mientras "Unidas Podemos tampoco quiso llegar a un pacto".

VOTACIÓN: Pedro Sánchez pide que votemos con contundencia, con participación para abrir un horizonte de estabilidad".

¿CÓMO SERÍA UN GOBIERNO CON IGLESIAS?: "No dormiría por la noche con la propuesta que me hizo Pablo Iglesias. Ni yo ni el 95% de los españoles". De todos modos, dice que "más allá de las carteras, hay una propuesta de tener dos gobiernos en uno, uno del PSOE y otro de Podemos, pero ese gobierno habría tenido una crisis de Gobierno esta noche, uno defendiendo la unidad de España y otro los presos políticos".

SU PROPUESTA A UNIDAS PODEMOS: "Yo les propuse el Ministerio de Sanidad, de Vivienda, Igualdad y una vicepresidencia dedicada a políticas sociales. Hicieron un desprecio absoluto y acabaron votando lo mismo que Ciudadanos y Partido Popular". De todos modos, dice que "tenemos grandes discrepancias en la cuestión catalana".

SU SOCIO PREFERENTE: "Es evidente que si tengo un socio preferente en muchas políticas es Unidas Podemos y en temas de convivencia las tengo con Ciudadanos, que es un partido que está pactando con el PP y la ultraderecha".

CONVERSACIÓN CON ALBERT RIVERA: "Su posición fue la de una propuesta ilusionista y estaba mirando simplemente a muchos votantes que tiene desconcertados".

LA EXIGENCIA DE IGLESIAS: Pedro Sánchez reconoce que en su conversación con Pablo Iglesias del pasado lunes, "Iglesias me dijo que a partir del 10-N iba a volver a exigir la entrada en un Gobierno de España".

PACTO CON RIVERA: "Si hubiera querido pactar con Rivera, para qué vamos a ir a unas elecciones si sumamos 180 escaños".

10 DE NOVIEMBRE: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ve el próximo 10 de noviembre como "una oportunidad", ya que "ahora los ciudadanos ya tiene una información más precisa de lo que hace cada partido". "Ciudadanos si ha podido sumar con la derecha y ultraderecha, harán todo lo posible para quitar a la izquierda de las instituciones".

DEBATE A CINCO: A la pregunta de Antonio García Ferreras de si aceptaría un Debate a Cinco de Atresmedia, Pedro Sánchez responde con un "sin duda".

ESQUERRA REPUBLICANA: "Defendemos cosas muy distintas. Ellos la independencia y nosotros la convivencia. Les he pedido una abstención técnica para gobernar".

ARTÍCULO 155: "No le quepa duda a nadie que vamos a utilizar todas las herramientas que sean necesarias para defender la unidad nacional".

ÍÑIGO ERREJÓN: "No he hablado con él en términos políticos, pero he visto cosas que dice que me han parecido esperanzadoras". Además, dice que en la Comunidad de Madrid propuso que "Ángel Gabilondo fuera presidente con los votos de Ciudadanos con tal de que no gobernara la ultraderecha". Por eso cree que "hay grandes diferencia en cómo entiende la política el señor Iglesias y el señor Errejón".

¿DIMITIRÍA SI NO ES PRESIDENTE DE GOBIERNO EL 10-N?: "Yo de momento soy la lista más votada y creo que si hubiera alguien que debería plantearse dimitir tiene que ser alguien que haya sufrido una derrota o llevado a su partido a los peores resultados".

GOTA FRÍA: "En el Consejo de Ministros del viernes vamos a aprobar un decreto para que puedan llegar todas esas ayudas que son necesarias".