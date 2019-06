Pedro Sánchez: Es responsabilidad de PP y Ciudadanos facilitar la investidura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este jueves que "la responsabilidad de PP y Ciudadanos, como partidos que se dicen de Estado, es facilitar la investidura, no bloquear y garantizar una cierta estabilidad al Gobierno de España".

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha señalado que es importante trasladar a esos dos partidos la responsabilidad que tienen también para "evitar el riesgo" de una repetición electoral.

Además ha insistido en que Podemos es su socio prioritario pero, al ser preguntado por la posibilidad de tener ministros de Podemos, ha apuntado que los ciudadanos han dejado claro con su voto que quieren un Ejecutivo "liderado por el PSOE".

Y ha señalado que los socialistas ya han explicado a la formación morada cómo entienden ellos el "Gobierno de cooperación" que quieren, tras lo cual esperan contar con su apoyo.

En sus declaraciones, Pedro Sánchez ha arremetido contra 'populares' y Ciudadanos al preguntar "qué es lo que ofrecen quienes insisten en no apoyar su investidura", porque "no hay otra alternativa". "La alternativa es facilitar un Gobierno que dote de estabilidad, de una agenda de futuro, de progreso, de avance, de justicia social, al conjunto de la sociedad española", ha dicho el presidente del Gobierno en funciones.

Pedro Sánchez ha prometido que llevará al Congreso un programa político "moderado, progresista y europeísta" para los próximos cuatro años y espera contar con el apoyo de la Cámara, pero no ha querido entrar en detalle sobre el tipo de negociaciones que su partido está teniendo con otras fuerzas políticas.

Al ser preguntado, por ejemplo, qué está negociando el PSOE con Esquerra Republicana de Catalunya -cuya abstención puede ser determinante para la investidura- no ha respondido a esta cuestión y ha insistido en que "lo importante" es que haya un Gobierno "cuanto antes en España".

Después, ha vuelto a criticar la posición de Ciudadanos y lamentar que esa formación no quiera hablar con los socialistas, cuando en Europa sí se entienden los liberales y socialdemócratas. Ha señalado que, si no se da ese entendimiento, "no será porque" el PSOE no tenga la "voluntad" de buscarlo.

Lo hemos dicho en muchas ocasiones, queremos entendernos con todos y hablar con todos dentro de la Constitución, lógicamente somos un Gobierno de izquierdas que propone una agenda progresista, queremos entendernos sobre todo con las fuerzas más a la izquierda del PSOE, pero es indudable que podemos compartir una agenda de transformaciones y regeneración democrática con otras formaciones", ha añadido.

Pero ha lamentado que haya fuerzas que insistan en poner un "cordón sanitario" al PSOE y les ha exigido que digan públicamente si lo que quieren es el bloqueo y nuevas elecciones. Y ahí ha vuelto a lanzar otro mensaje, esta vez al Partido Popular, al considerar que también hay que trasladar a la formación que lidera Pablo Casado su "responsabilidad" en todo este proceso.

A ambas, en definitiva, les ha recalcado que "tienen que decir claramente" si buscan la repetición electoral, porque en este momento "no están apoyando ni la estabilidad de España ni la gobernabilidad".