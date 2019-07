Sánchez contacta con los barones para advertirles de la posibilidad real de nuevas elecciones

El presidente del Gobierno en funciones ve muy complicado que en Podemos den su brazo a torcer y no contempla la idea de presentarse a una nueva investidura que no va a salir adelante.

El Confidencial cuenta que Pedro Sánchez ya va preparando el terreno entre los suyos para que se preparen para ir a unas nuevas elecciones porque ve muy difícil que en Podemos tuerzan el brazo, porque no ve lo de someterse a una nueva investidura sabiendo que no saldrá adelante o, en el mejor de los casos, que salga pero luego no pueda gobernar.

Es algo que parece ya asumido y asentado en el Gobierno y en el PSOE. O Podemos cambia totalmente de criterio y deja de pedir entrar en el Ejecutivo o estamos abocados a una repetición electoral el 10 de noviembre.

De hecho, Pedro Sánchez ya ha contactado con los principales dirigentes territoriales de su partido advirtiéndoles de la posibilidad real de esa repetición de elecciones y diciéndoles que se preparen para una nueva campaña y para acudir a las urnas en noviembre.

En Antena 3, la ministra portavoz Isabel Celaá, ha dicho que habrá una nueva ronda de contactos de Sánchez con los dirigentes políticos, pero que no ve necesario acudir a una investidura si no hay seguridad de que salga adelante.

Oficialmente, en cualquier caso, el Gobierno seguirá diciendo que urge formar un Ejecutivo estable para nuestro país.