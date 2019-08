Pablo Montesinos: "El PP no va a facilitar bajo ningún concepto la investidura de Sánchez ni de ningún socialista"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este sábado que su partido no va a facilitar "bajo ningún concepto" la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "de ningún dirigente del PSOE", ha añadido, incidiendo en que esa puerta "está cerrada" y asegurando que los 'populares' estarán "donde lo han situado los españoles: liderando la oposición con firmeza, coherencia y sentido de Estado".

Así lo ha indicado durante la inauguración de la Escuela de Verano de NNGG de Málaga que se celebra en el municipio de Marbella y a la que ha acudido también la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, y la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, entre otros dirigentes de la formación.

Según el 'popular', ante la "parálisis y el bloqueo" del país, de la que ha culpado a Pedro Sánchez, hay "más opciones". En este sentido, ha incidido en que si el líder socialista "es incapaz" de desbloquear la situación, el PSOE "tiene la opción de nombrar a otro candidato, no para que el PP se abstenga, esa puerta está cerrada; sino para que sus aliados naturales lleguen a acuerdos con el PSOE".

Esta, ha incidido, es una opción; sin embargo, ha continuado, "si la parálisis persiste, si continúa, hay una tercera vía. Por ello, ha preguntado a los socialistas si están dispuestos a abstenerse "ante un Gobierno constitucionalista, reformista, liderado por Pablo Casado en caso de que Sánchez no logre los apoyos necesarios ni un candidato alternativo con sus socios naturales".

"Sánchez, ha reiterado, es responsable exclusivo del bloqueo político que atraviesa el país y será el responsable exclusivo si los españoles tenemos que ir a las urnas, será su fracaso personal". En este punto, Montesinos ha asegurado que el PP está preparado "para absolutamente cualquier escenario".

"Tenemos un equipo preparado y renovado, un proyecto ilusionante cargado de reformas que sientan bien a los españoles, nos vamos a patear calles, plazas y si vamos a elecciones volverá el PP a dar la batalla para reconectar con todo el votante de centro derecha", ha enfatizado Montesinos, quien ha pedido la ayuda y colaboración de las Nuevas Generaciones (NNGG) del partido: "Os necesitamos y os pido que deis la batalla de ideas en todas partes; sois clave para un PP abierto, vivo y al que cada día vengan más personas a sumarse".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha aludido también a las declaraciones de Pedro Sánchez de este pasado viernes en las que, ha dicho, "confirmó sin sonrojo que no hizo los deberes cuando se sometió a la sesión de investidura, que acabó siendo un rotundo fracaso y que todo fue una batalla por el poder". "Confirmó que no había programa, no había proyecto pero sí hubo una contienda de la izquierda por lograr el mayor número de sillones; y también confirmó que sigue sin apoyos necesarios para ser presidente del Gobierno", ha apostillado.

Montesinos ha lamentado que se lleven más de 100 días "con todo absolutamente igual", un hecho que está afectando, según el 'popular', a España, "que sufre la parálisis reformista, la ausencia de reformas y ya hay indicativos de que España sufrió el peor mes de julio en empleo desde 2008". Así, ha puesto como ejemplo el crecimiento de la economía andaluza, con el PP en la Junta; y que sucederá también, a su juicio, en la Comunidad de Madrid con la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

Tanto Montesinos como la número 3 del PP, Ana Beltrán, han afeado a Sánchez quiénes son sus socios, aludiendo a Bildu y Geroa Bai en Navarra; y ahora al decir "que va a negociar con los nacionalistas catalanes".

"Lo dijo sin ruborizarse y nosotros tenemos la obligación de explicar a los españoles que cuando habla de nacionalistas catalanes se dirige a formaciones políticas que hace unos meses intentaron hacer añicos la Constitución, el Estatuto de Autonomía catalán y pusieron a España entre la espada y la pared, es decir, llama nacionalistas catalanes a los independentistas que hoy siguen amenazando a instituciones y que dicen que quieren una Cataluña fuera de España", ha subrayado el vicesecretario de Comunicación del PP.

Según Pablo Montesinos, Sánchez está "en descarada campaña electoral", mientras que Beltrán, que ha destacado que este es su estreno como vicesecretaria de Organización en un acto, ha advertido de la "preocupación" que existe en el PP por la situación de España, por el "bloqueo político e institucional en el que nos tiene sometidos Sánchez por su irresponsabilidad".

"Lleva tres meses cruzado de brazos y tengo duda de su interés en formar Gobierno", ha sostenido, incidiendo también en los "claros visos de desaceleración económica" en el país.

También ha defendido que mientras el PP "ha demostrado que sabe ponerse de acuerdo con otros partidos, cediendo; Sánchez tiene dos caras". "Por un lado ofrece la mano queriendo pactar ahora con golpistas e independentistas y, por otro lado, pide al PP y otros partidos que nos abstengamos".

Para Beltrán, es una "clara desfachatez" que Pedro Sánchez diga "que no va a ceder ante pretensiones de Podemos porque antes son sus principios y convicciones y luego llega a acuerdos con Bildu Batasuna".

"¿Ese es el PSOE de verdad?", se ha preguntado, añadiendo que "ese es el verdadero Pedro Sánchez", recordando que en los últimos cuatro años los socialistas, con María Chivite a la cabeza, "han votado lo mismo que el PP en Navarra para defenderla como una comunidad foral diferenciada" y advirtiendo de que la pretensión de Geroa Bai y Bildu, "que está en su ADN, es la anexión de Navarra al País Vasco".

A su juicio, "ante circunstancias excepcionales hay que tomar medidas excepcionales". "Sánchez sólo quiere a Sánchez, a diferencia de Casado, que quiere al PP y sobre todo a España y los españoles", ha concluido Ana Beltrán.