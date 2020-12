Pablo Iglesias: "El mejor homenaje a héroes de la patria es aspirar a nueva República"

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo, cuando se celebra el Día de la Constitución, que "el mejor homenaje que se puede hacer hoy a los héroes y heroínas de la patria es aspirar a una nueva República".

Defensa de la República en el Día de la Constitución

En un artículo de opinión en el diario Público, Iglesias reivindica que la República es "el destino histórico constante de los demócratas en los momentos de avance de España" y asegura que los republicanos celebran este 6 de diciembre los avances sociales y democráticos de la Constitución.

"Los verdaderos padres y madres de la Constitución fueron los hombres y mujeres anónimos que se lo jugaron todo para restaurar la democracia y por construir sus centros de salud y hospitales, sus colegios y escuelas infantiles, sus institutos y universidades, sus centros de trabajo, sus parques, sus viviendas dignas, sus derechos", dice el líder de Podemos. Recuerda además que la realidad social y demográfica de España es hoy muy distinta a la de los años 70: "La gente joven ya no entiende por qué, en el siglo XXI, no se le permite elegir democráticamente a los integrantes de todas las instituciones, incluida la jefatura del Estado, o que determinadas instituciones o representantes puedan no responder ante la Justicia como cualquier ciudadano si cometen delitos". Y añade: "Se dijo que Juan Carlos I era la única garantía para evitar un golpe de Estado y construir la democracia. Si hace 40 años eso era cierto, hoy no lo es, por muchos manifiestos y cartas que escriban algunos nostálgicos del franquismo".

"La monarquía vive su mayor crisis desde su restauración por parte de Franco"

Hoy, dice Iglesias, la monarquía vive seguramente su mayor crisis tras "su restauración por parte de Franco", lo que él atribuye al deterioro de la imagen a raíz de la marcha de Juan Carlos de Borbón a Emiratos Árabes tras salir a la luz las informaciones sobre sus supuestas actividades corruptas y también con la creciente reivindicación que la derecha y la ultraderecha hacen de la monarquía.

El vicepresidente segundo del Gobierno defiende además que estamos ante una transformación profunda de la idea de España y del Estado que interpela a todas las instituciones, también a la monarquía, tanto en lo que toca a una determinada forma de organización territorial como en lo que respecta al modelo económico español dominante hasta ahora.