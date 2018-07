Pablo Iglesias critica que se haya querido "domesticar" a Podemos porque "no se venderá"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afeado que otras formaciones hayan querido "domesticar" y "normalizar" a Podemos después de las elecciones generales, ya que ha afirmado que su partido no se va a "vender" y pasará a la oposición si es preciso.

Pablo Iglesias ha críticado que desde algunas formaciones políticas hayan pretendido "domesticar" y "normalizar" a Podemos. "No empezamos a hacer política hace dos años para que todo siga igual y para convertirnos en una fuerza política domesticada", ha avisado Iglesias.

Lo ha afirmado ante más de 600 personas en un encuentro con los círculos de su partido en Cataluña celebrado en el Casino de la Aliança del Poblenou, en Barcelona, junto al secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique.

Los asistentes les han recibido con una gran ovación y al grito de "que no, que no queremos pacto", "a por ellos" y "sí se puede", a lo que Iglesias ha respondido: "no sabéis como necesitaba esto".

Esta intervención llega después de que Podemos anunciaran ayer que preguntarán a sus bases, casi 400.000 inscritos, si quieren "un Gobierno basado en el pacto de Rivera con Sánchez" o si apoyan su propuesta de "gobierno de cambio progresista".

"Estamos preparados para lo que venga", ha subrayado Iglesias, que ha reiterado que su voluntad era entrar en el Gobierno y que ha recalcado que no se presentaron para ocupar las "cómodas bancadas" de la oposición.

El resultado de dicha consulta se conocerá el día 18 de abril y el político ha ligado su futuro y el de su dirección al resultado de la misma, donde avanzó que votará "no" al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos.

Echenique, por su parte, ha dado unas primeras pinceladas sobre cómo será el modelo organizativo de la formación en el futuro, ya que ha admitido que necesita "más y mejor comunicación".