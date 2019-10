Casado defiende a Ayuso tras sus palabras sobre la exhumación de Franco: "Reivindicó la concordia constitucional"

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha restado trascendencia en su visita a Ceuta a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien este jueves se preguntó si tras la exhumación de Franco "arderán parroquias como en el 36".

"Ella me ha dicho que reivindicó la concordia constitucional y criticó una frase que Rita Maestre dijo al asaltar una capilla en la Universidad Complutense", ha dicho Casado, que ha asegurado que este pasado jueves conversó por teléfono con Díaz Ayuso. "Los medios de comunicación pueden utilizar la hemeroteca para comprobar quien dijo esa frase", ha añadido Casado.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde del PP del Ayuntamiento de Madrid, ha apoyado en el programa Espejo Público de Antena 3 a su compañera de partido. El alcalde ha argumentado que Isabel Díaz Ayuso "no piensa que se van a quemar iglesias como en el 36, pero que denunciaba que en el año 2019 el problema de los españoles no es Franco, sino Pedro Sánchez". "La izquierda está utilizando la ley de Memoria Histórica para enfrentar a los españoles, y eso no lo apoya el Partido Popular", ha aseverado Martínez-Almeida.