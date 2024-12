De Óscar López a Miguel Ángel Rodríguez: los jefes de gabinete más sonados de los últimos años en la política española

La figura del jefe de gabinete ha cobrado una especial relevancia en los últimos meses debido al señalamiento de algunos de estos en los polémicos casos que salpican directamente a algunos de los actores más importantes de la política española.

Y es que son varios ya los jefes de gabinete que han salido a la palestra en las últimas semanas y que algún caso, incluso, tendrán que pasar por los juzgados. El último de ellos ha sido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Rodríguez ha sido citado a declarar como testigo ante el Tribunal Supremo (TS) en el marco de la causa donde se investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

La Abogacía del Estado asegura que existen indicios de que Rodríguez accedió a una parte del contenido de los correos revelados. Es por ello que interesa su testimonio sobre a qué correos tuvo acceso, quién se lo facilitó o le informó de su contenido, si difundió información relacionada con el contenido de los correos, y si conoce quién conocía el contenido de aquellos correos antes de que se publicaran en la noche del pasado 13 de marzo.

Otro de los actores políticos del que más se ha hablado en los últimos meses es el ahora ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez hasta el pasado mes de septiembre.

Ocupaba ese cargo cuando sucedió la polémica filtración sobre los datos del novio de Ayuso, con la que ahora confrontará en la Asamblea de Madrid porque sustituirá a Juan Lobato como líder del PSOE en Madrid.

Pero en este caso aún hay otro nombre más a destacar, el de Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López y asesora de Moncloa que fue quien mantuvo las conversaciones con Juan Lobato antes de que este sacara a colación en la Asamblea de Madrid los datos de González Amador.

Según consta en acta notarial, Sánchez Acera envió a Lobato un pantallazo con el correo electrónico de la defensa del novio de Ayuso para que lo usara contra la presidenta en la sesión de control. Lobato preguntó de dónde había salido esa carta de la defensa de González Amador enviada por correo electrónico a la Fiscalía de Madrid. "La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía", expuso. Sánchez Acera le contestó que "porque llega, lo tienen los medios". Y le aseguró que antes de que él exhibiera el documento en la Asamblea de Madrid ya estaría publicado en la prensa.

De momento, el Tribunal Supremo ha decidido no citarla como imputada, a la espera del informe de la Guardia Civil sobre el contenido del móvil de Lobato.

Aldama señala al jefe de gabinete de María Jesús Montero

Y en otro de los escándalos que salpica al PSOE aparece en los últimos días el nombre de Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, después de que Víctor de Aldama le haya señalado en su escrito al TS en relación con el caso Koldo. Aldama asegura que Moreno le pidió que "le facilitara oportunidades de inmuebles" y que, a cambio, podría aplazar un embargo a una de sus sociedades.

Según De Aldama, se concedió el aplazamiento y "no pasa nada en ese momento", pero "como al mes o dos meses" Koldo García --entonces asesor del que en ese momento era ministro de Transportes, José Luis Ábalos-- le dijo en una comida: "Tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso y tal".

"Le digo: 'No tengo ningún problema. Dime qué necesitas o qué quieres y ya está'. Y bueno, sí, me piden 25.000 euros y se lo voy a dar a Koldo, a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del Ministerio, que hay un bar (...), y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno", describió.