Las oposiciones catalanas acaban con la destitución de la directora de Función Pública

La Generalitat ha despedido a la Directora General de la Función Pública, Marta Martorell, tras el caos de las oposiciones de interinos que se celebraron el sábado pasado y ha nombrado como sustituta a Anna María Molina. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha reconocido en rueda de prensa que los exámenes para pasar de interino a funcionario no se desarrollaron "con normalidad" debido a "graves incidencias". Plaja ha pedido perdón a las 13 581 personas que se presentaron para cubrir las 1 825 plazas, pero ha asegurado que la empresa encargada de la gestión logística de las evaluaciones, Cegos, "no lo hizo como tocaba". Aunque, también asume que parte de la responsabilidad recaía en la Función Pública que no supervisó si las pruebas estaban transcurriendo de forma efectiva. Los sindicatos y aspirantes denuncian retrasos en el inicio de las pruebas, de hasta seis horas en algunos casos, problemas de identificación, calor y aulas masivas que favorecían que los aspirantes pudieran copiar.

"La empresa no ha estado a la altura"

La portavoz del Govern no cree que el problema haya sido externalizar el proceso, sino que la empresa "no ha estado a la altura". El momento de examinación había 72 pruebas simultáneas y no se disponía de los recursos materiales ni personales. La Generalitat, ha encargado a sus servicios jurídicos para que Cegos "no pueda rehuir ninguna de las responsabilidades que tenía asumidas" y que hará "todo lo que permita la ley para rescindir el contrato con la empresa", ha añadido Plaja. Sin querer especular ha continuado aclarando que tomarán las decisiones necesarias en cuanto recaben toda la información necesaria. Por esta razón, se ha habilitado un espacio web donde los afectados podrán informar sobre las incidencias, que está disponible desde hoy hasta el viernes 5 de mayo.

"Peores oposiciones de la historia de la Generalitat"

La Consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ya anunció este domingo que la Generalitat repetirá los exámenes de las oposiciones. El sindicato IAC-CATAC ha denunciado en redes sociales la gestión de las pruebas y las califica como "las peores oposiciones de la historia de la Generalitat".