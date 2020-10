"Nos une a todos, porque es la de todos": El vídeo con el que el PP ensalza la bandera de España en la víspera del 12-O

Con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, que se celebra mañana, el Partido Popular ha querido ensalzar la bandera como un símbolo de unión. Para ello ha elaborado un vídeo que dice que esta "te identifica", "te representa"y "no pisa a nadie ni se deja pisar", "es de todos pero no pertenece a nadie".

Con la etiqueta #12O_LaBanderaQueNosUne, el PP ha divulgado un vídeo de 40 segundos en su cuenta de Twitter donde muestra diferentes imágenes de la bandera, por lo general en edificios institucionales, acompañadas de frases que insisten en el símbolo de unidad que representa.

"Te identifica, no te señala", "avanza contigo, no te deja atrás", "te representa pero no te define", "te cubre pero no te tapa", en definitiva, "nos une, no nos separa", podemos observar en el vídeo.

El PP ha subrayado en una nota de prensa la necesidad de poner en valor la bandera española "en contra del uso partidista e interesado que hacen otros al convertirla en un elemento de división, polarización y enfrentamiento".

Con el vídeo, el PP ha querido "homenajear" un símbolo en el que "cabemos todos" y en víspera de la Fiesta Nacional que se celebra mañana.