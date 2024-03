La ex mujer de Ábalos mostró al PSOE sus preocupaciones sobre Koldo cuando éste aún era ministro

La ex mujer de José Luis Ábalos alertó a miembros del PSOE sobre los comportamientos del que fuera mano derecha de su ex marido, Koldo García, cuando aún dirigía el Ministerio de Transportes. Así lo ha confirmado este domingo 'El Mundo', en una noticia en la que recoge distintos testimonios de personas cercanas a la cúpula del partido a las que les no les gustaba la actitud del asesor.

Carolina Perles, ex mujer del ministro, alertó a varios cargos del PSOE con los que tenía confianza sobre los movimientos de su entorno y las posibles implicaciones en la actividad política de ambos. Algunas de las fuentes consultadas por 'El Mundo' afirman, incluso, que llegó a advertir de ello a una persona del círculo directo de Pedro Sánchez: "Koldo lo va a llevar a la ruina".

Las preocupaciones de Perles se basaban en la influencia de Koldo en Ábalos y su estilo de vida. Nunca denunció irregularidades porque no las conocía, pero sí que observaba que el asesor era una mala influencia que cambió por completo la vida diaria de la que era entonces su pareja.

Según 'El Mundo', Perles, que trabajaba como asesora en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Madrid cuando estalló la pandemia, habría avisado antes de esas fechas de que no le gustaba nada el hombre que acompañaba a Ábalos. Con el paso de los meses las quejas fueron a más y se centraron en la vida privada del entonces ministro.

Pérdida de confianza del Gobierno

En los últimos días han sido muchas las voces del Gobierno que han señalado a José Luis Ábalos, hasta tal punto que ha terminado expulsado del Grupo Parlamentario socialista y ocupando su escaño en el Grupo Mixto después de negarse a entregar su acta de diputado.

Este sábado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró en una entrevista en 'La Sexta' que no pone "la mano en el fuego" por Ábalos sobre la trama Koldo.

También la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mostrado su "rechazo absoluto" este domingo en una entrevista en 'La Vanguardia' sobre la decisión del ex ministro de mantener su escaño en el Congreso. "No se trata solo de asumir las responsabilidades penales, sino que hay que asumir responsabilidades políticas".