La adolescente desaparecida en Barcelona dejó una carta diciendo que se marchaba voluntariamente

Familiares y amigos han pedido ayuda a través de las redes sociales, y han explicado que la menor de 16 años desapareció en la Esquerra del Eixample llevando una chaqueta negra y una mochila rosa. La madre de la desparecida ha informado que la menor dejó una carta diciendo: "No me han raptado, simplemente me he marchado".

La madre de Martina Alemany Casas, la adolescente de 16 años desaparecida este lunes en el barrio del Eixample de Barcelona, ha declarado que la menor dejó una carta diciendo que se marchaba voluntariamente.

Según ha explicado en declaraciones a la televisión autonómica, ha encontrado una nota en el buzón de su casa que dice: "Os quiero. Estad tranquilos, estaré bien. No me han raptado, simplemente me he marchado. No os quiero causar más problemas. Gracias por haberme aguantado tanto tiempo".

La menor, que sufría anorexia y debía ingresar de nuevo en un centro hospitalario en unos días, desapareció el lunes tras salir de casa para ir al colegio vestida con una chaqueta negra y una mochila rosa.

Mientras los Mossos d'Esquadra continúan buscando a la adolescente. Los Mossos han difundido su foto a todas las unidades de la policía catalana y de la Guardia Urbana, y han pedido a cualquier ciudadano que tenga datos de la chica que los comunique al teléfono de emergencias 112, según señalan en un apunte en Twitter. La joven llevaba una chaqueta negra y una mochila rosa.