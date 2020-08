Montero y Echenique insisten en que "sólo ha estado representado un partido del Gobierno" en la reunión con Ciudadanos

Irene Montero ha vuelto a señalar su rechazo a la reunión del Gobierno con Ciudadanos y su formación insiste en que "solo uno de los dos partidos del Gobierno" ha estado representado en el encuentro. "Quien mira hacia la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él", ha escrito Montero.

Después de la reunión que ha mantenido con una delegación de Ciudadanos en el Congreso, la vicepresidenta Carmen Calvo ha respondido a una polémica que inició la ministra de Igualdad ayer en Twitter. Irene Montero aseguró en un tuit que Ciudadanos "rechazó" reunirse con miembros de Unidas Podemos del Gobierno. Calvo ha respondido esta mañana a la prensa que si hay un ministro presente, "representa a todo el Gobierno", y ponía como ejemplo que ella se sentía "muy bien representada por Yolanda Díaz en Baleares". Pablo Echenique e Irene Montero han replicado ya a Calvo.

Montero ha sido especialmente crítica con las negociaciones que el Gobierno ha mantenido con Ciudadanos: "Cs gobierna gracias a VOX, por eso no es creíble que vayan a apoyar las políticas centrales del gobierno de coalición. Quien mira hacia la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él. Cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible", ha tuiteado Montero.

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, se ha unido a la polémica en las redes sociales. Ha publicado un hilo para "aclarar" que en la reunión de hoy solo ha estado una parte "unilateralmente" del Gobierno. "Me veo obligado a aclarar: en la reunión de hoy entre el PSOE y Ciudadanos sólo ha estado representado uno de los partidos del Gobierno de coalición", ha tuiteado Echenique.

"Cada partido y cada ministro/a se reúne con quien considera, pero las relaciones Gobierno-partidos las establece la coalición de Gobierno, no una parte unilateralmente", añade Echenique, quien además avisa de que, si bien Ciudadanos tiene todo el derecho a reunirse con el PSOE y no con Unidas Podemos, considera que los acuerdos alcanzados "sólo comprometen al PSOE". "Respetamos que el PSOE quiera cambiar de aliados, pero no parece sensato hacerlo. Como dice mi compañera Adriana Lastra, son matemáticas", ha zanjado Echenique.

Seguro que te interesa...

-Calvo responde a las críticas de Montero por la reunión con Ciudadanos: "Todo el Gobierno ha estado representado"

-Irene Montero acusa a Ciudadanos de rechazar una reunión conjunta para mantenerla solo con el PSOE

-Rebrotes de coronavirus en España y mapa de focos activos de hoy