Montero cree que Sánchez ha subido el "autoestima" internacional de España gracias a su "liderazgo europeo"

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, España tenía un problema de "autoestima" porque "no pintaba nada en el contexto internacional", una situación que ha solucionado gracias a su "liderazgo europeo".

Montero ha arropado al secretario general del partido socialista en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, este domingo en un acto celebrado en Mérida para presentar las candidaturas de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.

En su intervención, Montero ha defendido la gestión económica del Gobierno, que -a su juicio- ha logrado cifras "récord" de creación de empleo a pesar de la crisis derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania.

Montero ha desglosado las medidas puestas en marcha por el Gobierno, tales como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, la defensa de la sanidad y la educación pública, los 2.520 millones de euros aprobados hace escasos días para becas a estudiantes, la llegada de más de 150.000 millones de euros de fondos europeos, la rebaja del precio de la factura de la luz, la generación del riqueza y empleo o la recientemente anunciada ley de paridad, porque "si somos la mitad de la población, tenemos que estar la mitad en todos los lugares en los que se toman decisiones".

Todo ello pensado para "gobernar para todos, para la mayoría de este país, pensando en los intereses de aquellos a los que nos debemos", especialmente a las personas "más vulnerables".

Asimismo, la vicesecretaria general del PSOE ha apelado al voto ciudadano "si piensas que hacen falta unas pensiones revalorizadas al precio de la vida, si piensas que crear empleo es la mejor garantía para proteger las pensiones, si piensas que el estado del bienestar es la política más importante en democracia; si piensas así, tienes que luchar por lo que piensas y desear que es posible practicar una política distinta".

Y todo eso, ha subrayado, es lo que lleva haciendo el presidente del Gobierno; "poner a las personas en el centro de la vida pública, algo radicalmente distinto a lo que practica el Partido Popular, por eso defendemos lo que pensamos".

En este sentido, ha comentado que los populares "se dedica a hacer ruido porque no quiere que defendamos lo que pensamos". Ellos piensa, ha insistido, en que "si hacen ruido no se escucha la política y los ciudadanos se desenganchan de la vida pública; lo hacen para que no nos escuchen, porque quieren desmovilizar el voto de nuestro electorado".