Marín elevará en Ciudadanos los "incumplimientos" de PSOE para decidir sobre el pacto de gobierno en Andalucía

Marín ha hecho este anuncio en rueda de prensa después de que horas antes en la comisión de seguimiento del pacto de investidura el PSOE les haya dicho "a la cara" que no van a cumplir con puntos como la supresión de los aforamientos, la reforma electoral, evitar "puertas giratorias" o la oficina antifraude en Andalucía.

"Nos han dicho no es no, más claro imposible", ha lamentado Marín, quien ha explicado que después de las reiteradas negativas a sus exigencias han decidido no tratar otros asuntos en la reunión. Marín no ha querido adelantarse a las conclusiones que presentará en ese informe pero, aunque ha indicado que "en ningún momento" han planteado el escenario de una moción de censura, sí ha dicho que el incumplimiento del pacto de investidura llevaría también a Cs a "desvincularse" de cualquier acuerdo firmado.

El informe con la propuesta correspondiente se elevará al Comité Ejecutivo Nacional del viernes, que se va a celebrar en Málaga. "No es una cuestión de ruptura ni de continuidad, es informar de esta decisión y a partir de ahí tomar decisiones", ha manifestado Marín, quien ha dicho que a Ciudadanos "no le van a tomar el pelo con este asunto" porque en otras comunidades como Murcia sí se ha podido aprobar la supresión de los aforamientos.

Ha defendido que hay tiempo suficiente para resolver estos asuntos y ha criticado que el PSOE "no cumpla con lo que firmó", a lo que ha agregado: "El PSOE nos ha dicho en nuestra cara que no va a cumplir ningún punto de los que hemos planteado".

Marín ha detallado que el PSOE les ha trasladado "sin ningún tapujo" que no están dispuestos a cumplir con esos acuerdos, por lo que ha cuestionado si a lo que tienen miedo es a casos judiciales como los ERE, la Faffe o los cursos de formación.

Además de la supresión de los aforamientos, se ha referido a la reforma electoral, incluida en el pacto de investidura pero que "casi cuatro años después tampoco están dispuestos a cumplirlo", anunciándoles incluso su voto en contra a una iniciativa de Cs.

Los socialistas, según Marín, también se han negado a limitar los cargos de libre designación y a reducir los órganos de empresas públicos, por lo que cree que "el PSOE quiere seguir blindando su poder, también sus estructuras y sus enchufados". Por tanto, la decisión de Ciudadanos sobre el pacto de investidura firmado en 2015 con los socialistas estará en manos del Comité Ejecutivo Nacional, que conocerá el informe de Marín para "evaluar y tomar cualquier decisión que estime".