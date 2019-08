Margarita Robles: "No es 'o un gobierno de coalición, o elecciones'; hay otras fórmulas"

La ministra de Defensa en funciones ha asegurado que el intento fallido de investidura del pasado mes de julio fue "una demostración de que el Gobierno de coalición no iba a funcionar". Robles ha dejado claro que la oferta que se hizo a la formación que lidera Pablo Iglesias el pasado mes de julio fue "una oferta perfectamente aceptable".

En esta línea, ha criticado que, pese a esta oferta, la intervención de Pablo Iglesias fue "muy dura", por lo que ha afirmado que "es evidente" que la confianza se quebró "por completo". "Queremos un Gobierno creíble y estable", ha remarcado Robles, que también ha insistido en que un Ejecutivo solo es "serio y creíble si hay confianza entre los que lo conforman".

Así, ha puesto de relieve que "no se puede dar credibilidad si se tiene un socio que dice que está en el Gobierno porque no se fía de ti". "No puedes formar parte de un Gobierno con quien no te fías", ha remarcado.

La ministra ha hecho un llamamiento también a la abstención del PP y Ciudadanos, porque cree que también "son una pieza esencial y clave" en las políticas de Estado que planteamos.

Seguro que te interesa...

Ábalos espera que Iglesias "no niegue tres veces a Sánchez"