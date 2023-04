Letrados de oficio: Somos abogados, no somos esclavos

La Justicia gratuita en España es un ejemplo para toda Europa pero mientras las administraciones sacan pecho, los abogados del turno de oficio se sienten "esclavos" por las bajas remuneraciones, con baremos congelados desde hace al menos cinco años. También protestan por las numerosas actuaciones que se quedan sin cobrar.

Vestidos con sus togas, cientos de profesionales del turno de oficio han querido visibilizar una "marea negra" reivindicativa de mejores condiciones para el sector y han hecho sonar con fuerza silbidos y coros al grito de "somos abogados, no somos esclavos", "sin abogacía no hay justicia" o "justicia gratuita no con nuestra guita" entre otros lemas.

Asfixia de la Justicia

Como ya ocurrió con las recientes protestas de letrados judiciales y de funcionarios, los manifestantes han exhibido alegorías simbólicas de la muerte y la asfixia de la justicia. En esta ocasión, una figura togada colgaba de un largo palo a modo de ahorcado en la cabecera de la concentración frente al Congreso de los Diputados.

El sector reclama dignidad para los representantes de la justicia gratuita a través de la implementación de medidas no solo retributivas sino que avancen en derechos como el de la conciliación y la desconexión digital.

En la actualidad, el abogado "se va de vacaciones con el portátil debajo del brazo" y si necesita una suspensión de alguna declaración por enfermedad propia o de algún familiar, dependen de la decisión de un juez o un letrado judicial porque no es un derecho exigible por ley.

Actuaciones que se quedan sin cobrar

Los manifestantes, procedentes de colegios de abogados de toda España, han aprovechado para exponer numerosos ejemplos de actuaciones que están obligados a realizar y se quedan sin cobrar.

Entre ellas, la asistencia a las empresas tras la reforma legal que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ahora tienen derecho a asistencia gratuita: "nosotros tenemos que defenderlas pero no se prevé que se abone eso", ha explicado la vicepresidenta de la asociación Altodo, África Calleja.

Otra de sus principales reclamaciones es que las administraciones se encarguen de reclamar el pago a los ciudadanos que han disfrutado de la asistencia de un abogado de oficio y a los que posteriormente se les deniega el derecho a la justicia gratuita al no cumplir algún requisito.

En la actualidad, si al final del expediente, la administración rechaza ese derecho a un justiciable, la responsabilidad de reclamarle al individuo la suma correspondiente es el propio letrado, por lo que en numerosas ocasiones se quedan sin cobrar esa actuación

Sobre sus espaldas

El colectivo ha cargado contra las administraciones tanto dependientes del Ministerio de Justicia como de las autonomías que tienen transferida la Justicia. "Se congratulan y sacan pecho de este servicio publico que cargan sobre nuestras espaldas cuando ellos son los obligados a asegurar su viabilidad".

Esta protesta frente al Congreso, convocada por una quincena de asociaciones constituidas en la Plataforma de Abogacía y turno de Oficio, es sólo la primera de un calendario de movilizaciones que darán a conocer en los próximos días. Los responsables no han desvelado si tienen intención de secundar una huelga general