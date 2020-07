Laura Borrás, se niega a declarar ante el juez y asegura que no va a colaborar con la "injusticia"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, no ha querido aclarar su versión sobre los contratos bajo sospecha. La investigada ha emplazado al juez a que esté terminada una pericial sobre la realización efectiva de los trabajos contratados a su amigo.

Hasta entonces, dice Borrás que no va a colaborar con la injusticia. "Los trabajos que se han realizado han sido correctos en tiempo, forma, calidad, servicio público y he sostenido siempre mi total inocencia. Hasta que no haya esta evidencia empírica me he abstenido de declarar", ha añadido.

Por otro lado, como si se tratara de de una causa más del procés y no de una causa de corrupción, han arropado a Borrás unos 40 independentisas con pancartas y coros contra la objetividad del Supremo.