Arranca el juicio a Trapero: Se prevé que la fiscalía rebaje la acusación de rebelión a sedición

Lo previsible es la rebaja de la calificación fiscal y esto rebajaría también el número de años que pide la fiscalía, ahora mismo reclama 11 años para Trapero y los jefes políticos de los mossos. Aunque el número exacto de años que pediría finalmente no lo conoceremos hasta la fase final del juicio.

Los hechos ya se examinaron en el juicio del Supremo, cuando el tribunal no le dejó formular al fiscal la pregunta de si se reunió con Puigdemont, ya que no era testigo de la fiscalía y no podía preguntar por lo que no había preguntado Vox. Por lo que el juez Marchena fue quien le formuló una pregunta y Trapero contó como se reunió con Puigdemont, Junqueras y Forn: "les instamos a cumplir la legalidad", explicó y apunta que les dijeron que "los mossos nunca iban a quebrar la Constitución". Asimismo, desveló que tenía un plan para detener a Puigdemont y sus consejeros.