La Justicia belga decidirá el 17 de septiembre si acepta la extradición del rapero Valtonyc

La Justicia belga ha decidido este lunes convocar al rapero mallorquín Josep Miguel Arenas, conocido artísticamente como Valtonyc -condenado en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al Rey en las letras de sus canciones- a una nueva vista el próxima 17 de septiembre , fecha en la cual el magistrado deberá decidir si acepta o no la extradición.

El cantante ha anunciado en una comparecencia ante la prensa a su salida del Palacio de Justicia de Gante que se encuentra satisfecho por la decisión del juez, y convencido de que no se producirá la extradición por los delitos más graves --enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona-- porque "no exista la doble incriminación" en el Código Penal de ambos países.

En ese sentido, el rapero ha asegurado que, en el peor de los escenarios, el próximo 17 de septiembre el juez podría aceptar la extradición únicamente por el delito de amenazas, penado con seis meses de cárcel. Asimismo, la defensa ha destacado que la Fiscalía no cree que exista un delito de terrorismo, el de mayor gravedad, como consideró el juez en España.

"Estoy contento porque la Fiscalía no compra la acusación de terrorismo pero a la vez estoy muy triste porque esto demuestra que en el Estado español están banalizando la palabra terrorismo, y que la están utilizando como excusa para perseguir a la disidencia", ha asegurado Valtonyc.

"Hay quince raperos más condenados a cárcel" en España, ha lamentado el cantante, quien ha insistido en que con este caso espera "poder crear un precedente y que no tengan que entrar en la cárcel injustamente sin haber hecho nada, que su único delito sea ser de izquierdas".

NO SE DAN LAS CONDICIONES PARA LA EXTRADICIÓN

Uno de los abogados del cantante, el belga Simon Bekaert, ha insistido en que este caso "es importante para marcar el límite entre lo que es aceptable entre países y lo que no", en referencia a las órdenes europeas de detención y entrega, y cree que la resolución final tendrá un "efecto" en el conjunto del sistema de extradición de la Unión Europea.

"Soy optimista porque no hay doble incriminación, no se dan las condiciones" para la extradición del rapero, ha dicho Bekaert, quien ha añadido que, según él, "la orden europea de detención y entrega ha sido usada por razones políticas, juicios políticos" y este mecanismo "no se creó para esto".

"Lo que marcaron en la Audiencia Nacional fue la casilla de terrorismo para llevar el procedimiento por la vía express, sin constatación de doble incriminación, cuando se ha acreditado que no es un delito de terrorismo sino de opinión", ha dicho otro de los abogados, Gonzalo Boye, quien ha recordado que éstos últimos no están incluidos en la lista de delitos por los que puede llevarse a cabo una extradición en la UE.

Ambos letrados han defendido que la decisión del tribunal español va en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos, en concreto del apartado referente al respeto a la libertad de expresión, a la vez que han confirmado que recurrirán la decisión del juez de primera instancia en el caso de que acepte la extradición por alguno de los delitos.

TRES AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL

Valtonyc ha acudido al Palacio de Justicia de Gante a primera hora de este lunes, acompañado por su defensa, formada por los abogados belgas Paul y Simon Bekaert, así como Gonzalo Boye, tras el aplazamiento de la decisión sobre su extradición el pasado 21 de agosto. El magistrado decidió entonces estudiar los escritos de la defensa y la Fiscalía antes de tomar una decisión al respecto.

El mallorquín, que se encuentra en Bélgica desde junio, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional emitió a finales de mayo una orden nacional, europea e internacional de búsqueda y captura contra Valtonyc después de que abandonara el territorio español para evitar su ingreso en prisión justo un día antes de que expirara el plazo para entrar voluntariamente a la cárcel.