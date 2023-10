Política

Irene Montero asegura que no dejará de "hacer política" en el caso de no continuar al frente del Ministerio de Igualdad

La dirigente de Podemos ha respondido, sobre su futuro político, que quedará a disposición de su partido y "de lo que la militancia pida en ese sentido". "Me voy a dedicar de momento al Ministerio y si no, ya veremos. Pero lo que no voy a hacer es dejar de militar ni de hacer política", ha desvelado Montero en un encuentro en el Ateneo Republicano de Vallecas.

Europa Press