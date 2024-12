El Gobierno sale en defensa de Sánchez: "Sabemos que van a por ti"

El Gobierno y Pedro Sánchez se enfrentan a una intensa semana judicial marcada por las comparecencias de Víctor de Aldama, Koldo, y Begoña Gómez. Por ello, en un acto del PSOE en Madrid, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha expresado su "solidaridad fraternal" y su apoyo -el de ella y el partido- a Sánchez y ha denunciado una campaña de acoso contra él: "Sabemos que van a por ti".

En referencia a las causas judiciales que afectan a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Montero ha asegurado que pretenden "rodearte familiarmente".

El PP "no aporta nada"

Además, la vicepresidenta primera ha alertado de la "amenaza" que, en su opinión, representan "la derecha y la ultraderecha" para la clase media y trabajadora. "Soplan fuerte y no hay que perderles el espejo retrovisor, porque aprietan", ha dicho.

Ha pedido a los militantes y simpatizantes que estén "alerta" en cada rincón para denunciar lo que hacen en contra del progreso social.

Como ejemplo, se ha referido a la Conferencia de Presidentes autonómicos del viernes en Santander, en la que, según ha dicho, el PP no aportó "nada", porque "no tiene proyecto para España" y la única vía que sigue es la "destrucción" ante la "no digestión de los resultados electorales".

Montero, que junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha arropado al titular de Función Pública, Óscar López, en su primer acto del PSOE como líder de los socialistas madrileños, ha confiado en él para derrotar en la Comunidad de Madrid "no ya a Ayuso, sino a los poderes económicos, políticos y mediáticos que están detrás de ella".