García Page: "Es hora de un giro al centro"

El Presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, defiende el contrato moral con el ciudadano "aunque a veces no se pueda cumplir" pero se siente satisfecho de presidir una región "razonablemente humilde" que es la segunda que más ha crecido en el ecosistema político español.

García Page asegura moverse en un espacio de social democracia muy incluyente "sin telarañas políticas" propias del populismo. Igualmente, asegura que es importante poder mantener un hilo coherente a lo largo de toda una trayectoria política.

El líder socialista castellano-manchego bromea diciendo que después de muchos años "sigue vivo", casi cuarenta y un años de resistencia no buscada como hacen algunos desde el primer año, en referencia clara Pedro Sánchez.

En España, defiende, sólo hay dos partidos que cuando vienen mal dadas se echan España a la espalda (en referencia a PP y PSOE).

Los tres pilares básicos que necesita España

Para García Page ese giro al centro del país y la recuperación del protagonismo de los dos grandes partidos, junto con el respeto a las otras ideologías incluyentes son los tres pilares básicos que necesita España. Porque este país está necesitado de normalidad aunque tengamos en Madrid "una dinámica de espectáculo y show político".

El presidente manchego cree que hoy en día es tanta el ansia porque el PP no alcance el poder que parece que hay un gran interés por parte de la izquierda política para Vox siga subiendo y sea el cemento que consolide la mayoría de la investidura.

Ni desvela si convocaría elecciones ni si liderará el postsanchismo

Sobre un posible adelanto electoral, García Page no cree que se produzca porque eso se hace cuando las encuestas le son propicias a quien tiene la potestad de convocar elecciones.

Igualmente, preguntado por lo que él haría en lugar de Sánchez, con un fiscal general y otros tantos imputado, ¿aguantaría o convocaría elecciones?, García Page eludía responder directamente amparándose en que cree que lo que sucede es que estamos en una dinámica frentista en la que "todo es culpa del contrario". Porque estamos en una situación judicial del gobierno grave, aunque confía en que su partido salga indemne del riesgo de vivir en un "precipicio peligroso".

Dicho esto, García Page respondía a la pregunta de si será en un futuro líder del postsanchismo señalando que él no está en ninguna carrera para ello y que "muy por encima de mi militancia mi intervención en la vida política nacional la hago como responsable de la región a la que defiendo".

Aldama es una bomba de racimo. Me temo que implica a miembros de mi partido

García Page no ha eludido responder sobre los casos de corrupción en los que el empresario Víctor de Aldama está presente y en los que ha acabado por afectar a muchos líderes de su partido. "Es una bomba de racimo. Era el perejil de todas las salsas, aunque afortunadamente a mi no me llamó ni él ni nadie para vendernos mascarillas, eso que está aflorando que implica a miembros del partido y del gobierno".

¿Reducción de la Jornada Laboral? Zapatero quería trabajar más

Otro de los asuntos del día, la reducción de la jornada laboral, es para el líder socialista castellano-manchego una cuestión delicada: "Si mañana no se aprueba es porque no se habrán buscado los consensos necesarios, y recuerda que con el ex presidente Rodríguez Zapatero se apostó por todo lo contrario. En todo caso, dice García Page, defiende la reducción aunque reconoce que le hubiera gustado que saliera adelante con un pacto en el que entrara también la patronal.