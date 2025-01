Gamarra critica la soberbia de Sánchez y le acusa de "tener a los pensionistas como rehenes"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra ha participado en la intermunicipal del PP de Extremadura donde ha mandado un mensaje claro al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Ha llegado su hora, la hora de irse y dar voz a los españoles".

Gamarra se ha pronunciado de esta manera cuando le han preguntado por el voto en contra del PP al decreto ley 'ómnibus' el pasado miércoles en el Congreso junto con Junts, Vox y otras formaciones que establecía la subida de las pensiones, ayudas al transporte público o a las personas afectadas por la dana.

Estas declaraciones se producen un día después de que la propia Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP invitara a los sindicatos a movilizarse ante la sede del PSOE en Ferraz y reclamara a Pedro Sánchez que "mueva el culo", para aprobar cuanto antes la revalorización de las pensiones.

Considera que el Gobierno tiene a los españoles "como rehenes"

Cuca Gamarra ha defendido la postura y el rechazo de su partido al decreto ley 'omnibus' que incluye la subida de las pensiones o ayudas al transporte y a los afectados por la dana porque se incluyen otras medidas como "subir impuestos, de que los okupas estén protegidos o de que los privilegios sean la base de la política".

"El PP hemos dicho sí a la revalorización de las pensiones de nuestros pensionistas, pero no a la subida de los impuestos. Le hemos dicho sí a esas ayudas para los usuarios del transporte público, pero no a la protección al 'okupa' para que campe a sus anchas. Le hemos dicho por supuesto que sí a todos y cada uno de los afectados por la dana de Valencia, pero no a los privilegios y a las prebendas a los socios a cambio de los votos" ha subrayado.

Del mismo modo, la secretaria ha afirmado que el Gobierno "tiene el voto" del PP mientras que no se utilice a los españoles como "escudos de protección política" y que el Gobierno "los tenga como rehenes" para meter "medidas positivas" con "medidas que son perjudiciales para ellos".

El martes habrá un pleno extraordinario en el Senado impulsado por el PP

Gamarra ha anunciado una "ofensiva parlamentaria" por parte del PP a través del registro de sus propias proposiciones de ley y ha impulsado en el Senado un pleno extraordinario para que el Consejo de Ministros apruebe "de manera urgente y extraordinaria" los Reales Decretos ley "con estas medidas, única y exclusivamente, sin tomar como rehenes a los españoles para conseguir otras cosas" ha indicado.

Igualmente, ha atacado a Pedro Sánchez porque era "perfectamente consciente" de que lo que hacía era "un decreto ley batiburrillo" para "tener como rehenes a los pensionistas".

Por último ha criticado que el Ejecutivo "se niegue" a aprobar estos decretos ley por separado cuando "tiene todos los récords en la aprobación de reales decretos ley, más de 140 desde que es presidente del Gobierno".