Gabriel Rufián: "Hay alternativa a esta prórroga del estado de alarma"

El líder de ERC, Gabriel Rufián , ha asegurado en su intervención en el Congreso de los Diputados que "hoy se constata el no del Gobierno a no negociar con ERC la cuarta prórroga del estado de alarma".

Gabriel Rufián ha dicho que hay alternativa a esta prórroga del estado de alarma y ha acusado al Gobierno de irresponsable, por gestionar esta crisis como si se tuviera mayoría absoluta. Además, ha apuntado que "lo que hoy se constata el no del Gobierno a no negociar con ERC la cuarta prórroga del estado de alarma".

Por otro lado, ha explicado que para él, "hoy es uno de los peores días que ha vivido en política por lo triste, lo tramposo y lo frustrante de todo". Ha asegurado también que, si no se aprobase el estado de alarma, "no pasaría nada: "Si el Gobierno quisiera, no pasaría absolutamente nada".

Ha pedido corresponsabilida y horizontalidad para gestionar esta crisis y ha insitido en que las Comunidades deberían tener más autonomía para gestionar la crisis porque realmente son las que conocen lo que está pasando en sus territorios.

Ha apuntado que "decir que ERC vota junto a Vox en esta prórroga es decir que el PSOE vota junto a Vox cuando vota comisiones de investigación del rey emérito".

