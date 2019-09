La Fiscalía presenta un recurso de apelación para suspender la salida al voluntariado de Iñaki Urdangarin

El Ministerio Fiscal sostiene que ese precepto no es de aplicación porque no se cumplen los requisitos legales. Entre los argumentos que recoge señala que no ha cumplido la cuarta parte de la condena además de la situación de aislamiento del interno y que la adecuación de la actividad propuesta no tiene como contenido un programa específico de tratamiento.

El interno está condenado a una pena total de cinco años y diez meses por el Caso Nóos. Cumplirá la cuarta parte de la condena el 28 de noviembre de 2019.