Fernando Simón: "No estamos en una situación para plantear el confinamiento de Madrid, sí algunas zonas"

Como suele ser habitual los jueves, Ferrnando Simón ha comparecido ante los medios para explicar de forma detallada todos los datos semanales de la pandemia.

Preguntado por un hipotético acordonamiento de Madrid, dice que "si el ministro ha dicho que no hay que acordonar Madrid, no seré yo el que rompa la plana". No obstante ha dejado claro que "no estamos en una situación para plantear el confinamiento de Madrid, sí algunas zonas".

Uno de los datos que más ha destacado Fernando Simón en rueda de prensa, ha sido que "tenemos un número grande de altas en los hospitales, lo que nos permite tener menos presión hospitalaria". También, que se mantienen los contagios en el personal sanitario.

También, se ha referido al relativo control que empieza a haber en los brotes, que se van reduciendo. "En total ha habido 3.061 brotes para 29.500 casos. En la actualidad ahora hay 589 brotes en un total 7.700 casos, lo que quiere decir que "se está controlando el impacto en los brotes". Además, el número de casos por brote en ámbito nocturno están descendiendo", lo que demuestra que "las medidas están teniendo éxito".

Como ya hiciera el jueves pasado, ha vuelto a insistir en el mensaje positivo hacia Aragón, que "han conseguido mejorar la situación y rebajar su medidas".

Actualmente, Simón comenta que la "la evolución parece ir más despacio y los incrementos que había parece que están descendiendo".

De las vacunas señala que "ahora mismo no existe ninguna pero cierto que algunos ensayos podrían estar disponibles a final de año". En este caso comenta que "hay que ser prudentes, hay expectativas buenas".