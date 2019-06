5 y 6 de junio: Ronda de consultas con el Rey

Durante estos dos días, Felipe VI se entrevista con los representantes de quince partidos con representación parlamentaria

Acudirán en orden de menor a mayor representación en la Cámara Baja, de manera que el miércoles el PRC, Compromís, Equo (Unidas Podemos), Navarra Suma, CC, Galicia en Común (UP), Izquierda Unida (UP) y PNV se reunirán con el jefe del Estado. El jueves lo harán Junts per Catalunya, En Común (UP), Vox, Podemos (UP), Ciudadanos, PP y PSOE.

11 de junio: Constitución de los parlamentos autonómicos de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia

15 de junio: Constitución de los ayuntamientos.

La constitución de todos los ayuntamientos de España, tiene lugar el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, es decir, el sábado 15 junio. En este caso, todo el proceso está fijado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

18 de junio: Constitución del Parlamento de Extremadura

19 de junio: Constitución de los parlamentos de Navarra, Castilla- La Mancha y Canarias

20 de junio: Constitución de los parlamentos de Aragón, Cantabria y La Rioja

21 de junio: Constitución del Parlamento de Castilla y León

24 de junio: Constitución del Parlamento de Asturias

2 de julio: Sesión constitutiva del Parlamento Europeo

Se constituirá el Parlamento Europeo en el que se sentarán los eurodiputados de los diferentes grupos políticos elegidos por los europeos. Para que un partido pueda tener grupo propio, necesita al menos 25 asientos que hayan sido elegidos en al menos siete países distintos.

Primera o segunda semana de julio

De momento no existe una fecha para la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero se calcula que se celebrará durante estos días, debido a los compromisos internacionales del presidente en funciones.