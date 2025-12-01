Elisa Beni, sobre Sánchez: "Si no está acabado, puede ser que estemos acabados todos los demás"

El exministro socialista de Administraciones Públicas y excolaborador de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla, ha asegurado que "hay que empezar a pensar en pasar página de Pedro Sánchez", en una entrevista en el programa Más de uno. Estas declaraciones llegan un día después de la concentración en el Templo de Debod de Madrid organizada por el PP y a la que, según fuentes populares, asistieron 80.000 personas -la Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 40.000-.

Este tema ha sido comentado en la tertulia del programa Por Fin, donde la periodista Elisa Beni se ha mostrado contundente: "No es un ansia, es la realidad", ha asegurado cuando Ángel Antonio, otro de los colaboradores, se ha preguntado: "¿Por qué se da por hecho que Pedro Sánchez está acabado? ¿Es más un ansia que una realidad?"

Pedro Sánchez es un señor que se ríe del Congreso y del Senado, que presiona al poder judicial...

Así las cosas, Beni ha enumerado los motivos por los que considera que el tiempo del presidente del Gobierno ya ha terminado: "Es un señor que perdió las lecciones, que ha perdido el apoyo parlamentario, que ha mentido, que tiene imputado a todo su entorno, que no ha presentado los presupuestos, que se ríe del Congreso y del Senado, presiona al poder judicial...". A su juicio, si esto no significa que está acabado, "puede ser que estemos acabados todos los demás", ha sentenciado.

De opinión contraria es Ángel Antonio, quien ha aseverado que "el relevo de Pedro Sánchez no se ve ni dentro del partido ni en principio fuera", a pesar de las voces críticas como Sevilla o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. "Hablamos siempre de Page como el reflejo del socialismo de siempre, pero el relevo de Sánchez no se ve", ha manifestado.

El PP exigió en la concentración en Madrid que Sánchez se vaya y convoque elecciones

La dimisión del presidente del Gobierno es una de las exigencias que pronunciaron en sus discursos en la manifestación tanto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Que se vaya y convoque elecciones para que la gente pueda hablar y decidir", exigió Feijóo, al tiempo que pidió al PSOE "que no manchen su historia" y "recuperen el sentido de la transición". La petición de elecciones también llegó por parte de Martínez-Almeida, quien reclamó al Ejecutivo, en declaraciones a Onda Cero previas al acto, "elecciones para que nos devuelvan la voz a los españoles".

El exministro Sevilla ha reconocido que no tiene claro su voto en las próximas elecciones, para las que Pedro Sánchez ya ha confirmado su deseo de presentarse como candidato. "Ser militante no quiere decir que el PSOE tenga mi voto", ha apostillado. También ha lamentado que el presidente del Gobierno está cada vez "más encerrado en sí mismo y en su burbuja de próximos".