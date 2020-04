Pedro Duque: "Tenemos un candidato a vacuna y si no, lo tendremos la próxima semana"

El ministro de Ciencia, Pedro Duque , ha asegurado que los progresos para obtener una vacuna contra el cornavirus avanza a buen ritmo, y que en los próximos días comenzarán las pruebas con el primer prototipo obtenido . "Estuvimos en un laboratorio y vimos desarrollos muy avanzados. Me pareció que allí teníamos ya un candidato a vacuna". Pero explica que " es un producto para empezar a probar, pero no se acierta la primera ".

El ministro de Ciencia, Pedro Duque, y la ministra de Educación Isabel Celaá, han comparecido en la rueda de prensa diaria para tratar los principales temas que rodean al coronavirus. Pedro Duque ha confirmado que ya existe un prototipo de vacuna y que estará listo de aquí a una semana. "Tenemos un candidato a vacuna y si no, lo tendremos la próxima semana". El ministro explica que esto supone que "es un producto para empezar a probar, pero no se acierta la primera". Por lo que se seguirán haciendo pruebas y "antes del año que viene no pensamos que sea posible tener una vacuna segura y en la que pueda confiar un sistema sanitario".

Pedro Duque insiste en que todavía "existe la posibilidad de que los laboratorios españoles encuentren la primera vacuna contra esta pandemia", pese a que ya existen otros tres prototipos que se están llevando a cabo en otros países.

La ministra de Eduación Isabel Celaá, ha reiterado que desde el Gobierno se hace todo lo posible para llegar a un consenso con las comunidades para que los alumnos no se queden atrás por culpa del coronavirus. "Trabajamos para que las comunidades que no están en el acuerdo se suscriban". "La inmensa mayoría se han adherido al acuerdo. Otras, las menos, han mostrado su disconformidad" .

Isabel Celaá sostiene que "el sistema tiene que ser justo, flexibilizando los criterios de evaluación para que nadie se quede atrás". Por eso "no podemos hacer como si nada estuviera pasando: la actividad educativa se está desarrollando en circunstancias nunca antes experimentadas". En cuanto a qué alumnos deben a no pasar de curso, no será una cuestión de qué asignaturas se suspenden y cuáles se aprueban, "Se trata de evaluar al alumno en su totalidad".

