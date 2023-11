Mariano Rajoy defiende su 155

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no duda en afirmar que no está de acuerdo en nada de lo que se está haciendo. Rajoy ha insistido en la necesidad de aplicar del estado de derecho para garantizar las libertades de todos y para defenderse de aquellos que quieren vulnerar los principios básicos de la democracia. La pacificación consiste en aplicar la ley y así lo entendieron todos los que pretendían vulnerarla cuando se hizo. Nadie desde entonces lo ha vuelto a intentar.

Mariano Rajoy considera que los pactos a los que ha llegado Pedro Sánchez van contra la Constitución y contra la ley. Horas después de que su sucesor en el cargo le culpara de la declaración de independencia y de la vulneración de las leyes que llevó a cabo el Parlament de Cataluña, el expresidente popular ha sacado pecho de la medida que tuvo que tomar para frenar aquel intento de ataque a la legalidad. Ha recordado que el único que ha cambiado de opinión sobre lo sucedido esos días es Sánchez, ya que este defendió y apoyó la medida adoptada por el Senado.

El expresidente del partido popular cree que estamos viviendo uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas porque existe un intento de polarización y de exclusión de la mitad de la población, acentuad por el discurso de investidura que ha tenido lugar en el congreso los dos últimos días por parte precisamente de quien debería conciliar un reencuentro de todos los españoles. Según Rajoy Sánchez, "está levantando muros y promoviendo algo que un gobernante nunca debería hacer; tendría que rectificar" porque va a destrozar la convivencia entre españoles. Por ello, ha hecho un llamamiento a la resistencia cívica para evitar un proyecto de mutación constitucional como el que va a provocar el acuerdo de Sánchez con los independentistas.

Rajoy recuerda que un gobierno y un parlamento no pueden aceptar un chantaje como el que los independentistas han impuesto; amnistía y autodeterminación. Son términos que no caben en nuestra Carta Magna, por lo que en la redacción de la proposición de ley sus promotores han dedicado el mayor del tiempo a justificar que la ley es Constitucional. "Una técnica jurídica desconocida hasta el momento", ha ironizado el ex jefe del ejecutivo.