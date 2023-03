Las cremalleras que debería controlar Pedro Sánchez, según esta diputada de Vox

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados y candidata a la alcaldía de Toledo, Inés Cañizares, se ha pronunciado sobre la nueva ley de paridad anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostrando su rechazo y enfatizando "el principio de igualdad" y propone "controlar más las cremalleras de algunos de sus diputados" respecto al 'caso Mediador'.

Así ha declarado la portavoz en rueda de prensa catalogando de "ocurrencia" a la ley de representación paritaria vista para aprobación el próximo martes 7 en el Consejo de Ministros, un día antes del Día Internacional de la Mujer. "Lo que tiene que regir es el principio de igualdad, de igualdad de trato ante la ley y de igualdad de oportunidades", ha recalcado.

"Susceptibilidad" en la mujer

A su vez, ha comentado que es fruto de la directiva europea a la que el PP votó a favor, a lo que ha añadido que "el PSOE y el PP son lo mismo" criticando que la ley "está en contra de la igualdad" ya que no se pueden repartir al 50% los puestos de trabajo, estudios o puestos de responsabilidad. Según Cañizares, estas leyes configuran a las mujeres como "instrumentos" y conllevan un mensaje que les quita valor para elegir su camino mientras crean "susceptibilidad" en la figura femenina al llegar a un puesto de poder.

De la mano con la ley trans

Además, ha tenido palabras para la ley trans asegurando que la ley de paridad y esta van de la mano. "Quien hace la ley hace la trampa, con la Ley Trans lo tienen fácil" porque "van al registro, cambian de sexo y lo tienen resuelto", ha denunciado la portavoz ante la posibilidad de utilizar el cambio de seño en las listas electorales.

Por último, ha insistido en que "queremos a personas valientes, que tengan capacidad y que la demuestren" y no "ministras incompetentes" que "no saben hacer una ley y desprotegen a las mujeres", mientras aseguraba que "yo no estoy aquí por una cuota" ante el "insulto" que supone llegar a cargos de responsabilidad por leyes y "no por capacidad o mérito".