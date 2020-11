El Congreso debate las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales

El Gobierno de coalición afronta desde este miércoles en el Congreso el primer examen parlamentario de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021, y lo hace con la tranquilidad de una mayoría más amplia que la de la investidura de Pedro Sánchez. Eso sí, esta vez solo se trata de tramitar las cuentas y mantener abierta la vía de la negociación, y la fase definitiva, donde habrá que aprobarlos, será a finales de mes.

El debate de totalidad de los Presupuestos de 2021 arrancará a las doce del mediodía del miércoles con la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo el proyecto del Gobierno de coalición.

Ocho partidos del Congreso apuestan por devolver los Presupuestos. En concreto, han presentado enmienda a la totalidad el PP, Vox, Junts, Foro Asturias, la CUP, Coalición Canaria y el BNG, a los que se sumará UPN, que no presenta enmienda propia, pero sí ha avanzado su intención de apoyar la retirada del proyecto.

Montero debatirá con cada uno de ellos y escuchará la posición del resto de grupos. La votación será ya el jueves, 12 de noviembre, y en este trámite el Gobierno no necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas, que se votan de una tacada ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

199 diputados que no quieren tirar los Presupuestos

El PSOE y Unidas Podemos, con sus 155 diputados, ya suman más votos que los partidarios de devolver los Presupuestos al Gobierno (151), pero es que además para esta votación cuenta con la complicidad de las demás formaciones, favorables a continuar la tramitación del proyecto para negociar su contenido.

Así, el Gobierno ha 'engordado' la mayoría que facilitó el pasado mes de enero la investidura de Pedro Sánchez. Concretamente, al bloque que permitió la reelección del presidente, ya fuera por voto a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe) o por su abstención (Esquerra Republicana y EH-Bildu), se ha sumado ahora Ciudadanos, los cuatro diputados del PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que en enero votaron en contra.

Once meses después, el Gobierno sólo ha perdido al BNG, que apoyó la investidura de Sánchez pero que ahora presenta una enmienda de totalidad como "toque de atención". Eso sí, su diputado Néstor Rego se ha mostrado dispuesto a retirarla para alcanzar un acuerdo y se atienden sus demandas.

A diferencia de lo ocurrido en enero de 2019, cuando los Presupuestos Generales que el Gobierno del PSOE había pactado con Podemos fueron tumbados por la oposición en la primera votación, provocando la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de ese año, ahora los dos socios tienen asegurada una holgada mayoría absoluta para salvar ese trance.

Una vez que supere la votación de totalidad de la próxima semana, el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación en ponencia y en la comisión para debatir las enmiendas parciales presentadas por los grupos.

A finales de noviembre, la fase definitiva

La fase definitiva tendrá lugar en el Pleno del Congreso la semana del 30 de noviembre, donde se votarán las cuentas de cada ministerio. Ahí el Gobierno debe atar todos sus apoyos porque ya no valdrán medias tintas, ya que perder la votación de una sección supondría echar por tierra todo el proyecto.Y es que la decisión del ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Teruel Existe y Nueva Canarias de permitir la próxima semana la tramitación de los Presupuestos no implica que vayan a votar a favor de su aprobación a final de mes. Sólo supone mantener la puerta abierta a la negociación.

Ciudadanos

El Gobierno suma el apoyo de Ciudadanos, aunque ahora, la formación naranja dice que no votaría a favor de los Presupuestos si no se retira previamente la ley que elimina el castellano como lengua vehicular pero, al final, votará en contra de las enmiendas a la totalidad así que el Gobierno replica a Ciudadanos que no es momento de buscar fórmulas de escape.