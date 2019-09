Concha Andreu, investida presidenta de La Rioja con el apoyo de Podemos e IU

Concha Andreu ha sido elegida está mañana como presidenta del Gobierno de La Rioja, tras haber logrado los apoyos de los 15 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, y los dos de las diputadas del Grupo Parlamentario Mixto, formado por Izquierda Unida y Podemos, Henar Moreno y Raquel Romero, respectivamente. El próximo jueves, 29 de agosto, a las 12,00 horas, en la plaza del Parlamento riojano, tomará posesión de su cargo.

Los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y de Ciudadanos han votado en contra de Andreu, que se convierte en la primera mujer en dirigir la comunidad riojana. Además, acaba con 24 años de Ejecutivos 'populares' en la región.

La segunda sesión del pleno de investidura se ha iniciado a las 10,00 horas, siendo elegida la socialista tras el debate y posterior votación, a las 13,01 horas.

Andreu se convierte en la octava persona que preside la Comunidad de La Rioja. Antes lo habían sido Luis Javier Rodríguez Moroy, Antonio Rodríguez Basulto, José María de Miguel, Joaquín Espert, José Ignacio Pérez, Pedro Sanz y José Ignacio Ceniceros.

El debate lo ha iniciado la diputada de Podemos, Raquel Romero, que, nada más iniciar su intervención, ha clamado a la, entonces, candidata a la presidencia del Gobierno, la socialista Concha Andreu: "Usted hoy sí será presidenta", reafirmando su intención de voto positivo.

"Ya era hora, si me permiten el desahogo, tras 24 años por fin nuestra tierra va a conocer la alternancia", ha dicho la diputada morada al inicio de su intervención. "Por fin hemos comprendido lo que las urnas nos dijeron", ha añadido.

Precisamente, Romero ha protagonizado un momento curioso durante el pleno, cuando lo ha abandonado llorando. Posteriormente, ha declarado que había sido al recibir un mensaje que le había "emocionado".

A continuación, ha subido a la tribuna la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, que ha tendido la mano a Andreu para "construir juntas una tierra más justa, más igualitaria y más solidaria", de cara a lograr "la justicia social" en la región.

Ha reafirmado el voto que ya en julio le otorgó para "hacer un gobierno de izquierdas y de transformación para La Rioja", y todo ello "en base al acuerdo alcanzado para desarrollar políticas de izquierdas".

En el turno de replica, Andreu ha reconocido que el acuerdo alcanzado con IU y Podemos-Equo tiene como objetivos comunes la "defensa de los servicios públicos" o que el futuro "pasa por crear empleo o dar más y mejores oportunidades, sobre todo, para nuestros jóvenes".

Posteriormente, ha llegado el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Pablo Baena, que ha acusado a Andreu de haberse "dejado chantajear". Además, ha creído que "los populistas les han sacado lo que querían". Le ha acusado, además, de "hacer teatro de marionetas y estar "dirigida desde Madrid".

El líder de la formación 'naranja' ha visto en las negociaciones una "cortina de humo", cuando "han estado negociando sillones, sin transparencia y teniendo en vilo a la sociedad riojana". "Vaya espectáculo", ha clamado.

"Menuda", le ha contestado Andreu al salir al estrado, recibiendo su segundo gran aplauso. "Me da la sensación de que está envidiosillo, pero tendrá que quitarse esa estela de odio y mentiras, no sé si intencionada o por su falta de capacidad comprensiva de mi discurso".

El siguiente en intervenir ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, que ha asegurado que el acuerdo de gobierno, firmado por PSOE, IU y Podemos-Equo, "es letal para los riojanos", a "los que hipoteca su futuro". Todo ello, porque ha destacado que se va a tratar de un Ejecutivo "radical e inestable".

Ha indicado que "nunca antes La Rioja había tenido un gobierno tan radicalizado y nunca ha tenido La Rioja un gobierno tan inestable como el que nace con este acuerdo". Además le ha espetado que "no puede ser la presidenta de todos los riojanos desde la extrema izquierda".

En su replica, Andreu ha tachado de "falta de coherencia" y de "estar fuera de la razón" a Garrido, al que ha exigido que "no mienta" y "no malinterprete para confundir a los riojanos" con un pacto que "es limpio y transparente".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha cerrado el turno de portavoces declarando "hay un nuevo cambio, hay un nuevo proceder, que llegará tanto al Gobierno de La Rioja" como al Parlamento.

A continuación, se ha desarrollado, sin sorpresas, la votación que ha elegido presidenta a Andreu, que emocionada se ha fundido en un fuerte abrazo con el secretario general del PSOE, Francisco Ocón, que no ha podido contener las lágrimas. Después ha recibido las felicitaciones de todos los diputados, siendo, uno de los más especiales, en el centro de la Cámara, el que ha recibido el presidente saliente, José Ignacio Ceniceros.

No obstante, la elección de la socialista no ha sido tan sencilla, y eso que no parecía que fuera a ser así, una vez que la noche del 26 de mayo se abrieron las urnas y los riojanos apoyaron de forma masiva al PSOE, que obtuvo 15 diputados, por 12 del PP, 4 de Ciudadanos y 2 Unidas Podemos (coalición que, en La Rioja, saltó por los aires días después).

En este momento los 15 apoyos de los socialistas, unidos a los dos de la coalición de izquierdas daba mayoría de Gobierno - 17 sobre 33 parlamentarios -, cerrando 24 años de Ejecutivos del PP en la región, 20 con Pedro Sanz al frente, y los últimos cuatro con José Ignacio Ceniceros.

Sin embargo, a partir de ahí diferentes hechos, negociaciones y declaraciones por todos los protagonistas, unidos a la situación nacional, hizo que no fuera así. En ese tiempo, mientras IU pactó con el PSOE, un acuerdo programático, a principios de julio, Podemos-Equo realizó una serie de exigencias - siendo la más llamativa la petición de 3 consejerías- que hizo que no prosperasen los contactos.

Así se llegó al primer debate de investidura, el 15 y 16 de julio, donde la negativa de Romero a apoyar a Andreu, hizo que ésta última no saliera elegida. 48 horas más tarde, ocurrió lo mismo, por lo que, atendiendo al Reglamento del Parlamento, se concedía un periodo de dos meses desde el primer momento para reunir los apoyos necesarios. Si no se lograba, el Reglamento ordenaba la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

Esto último no ha hecho falta, ya que una vez que PSOE y Podemos retomaron las negociaciones el 12 de agosto, se alcanzó un acuerdo que se firmó el 21 de agosto, por ambas formaciones y por Izquierda Unida para conformar en La Rioja un "gobierno progresista y de izquierdas", que ha derivado en el apoyo a Andreu está mañana.