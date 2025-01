Clavijo y Torres estudian reunirse esta semana para abordar la crisis migratoria que afronta Canarias

La situación en Canarias se vuelve cada vez más insostenible. Solo en las últimas 24 horas han llegado unos 780 inmigrantes al archipiélago, que se suman a las miles de personas que han arribado desde que comenzó el año.

Ante este contexto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pidió este martes una reunión de carácter "urgente" al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para analizar el decreto ley que permitiría una distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados. El encuentro, según ha avanzado 'Canarias 7', se producirá probablemente el jueves de esta misma semana.

Falta de respuestas

El presidente canario, ante la escasez de recursos para abordar la crisis migratoria que afronta el archipiélago, ve con "perplejidad" la falta de respuestas del Gobierno central cuando dispone de un texto legal desde hace más de 20 días que permitirá "aliviar la presión" que hay en el archipiélago, donde no se puede atender a los menores "tal y como se merecen".

"La situación de emergencia requiere un poco más de atención por parte del Gobierno de España y sobre todo acordar entre los dos gobiernos el texto que queremos para poder buscar los apoyos políticos en el Congreso de los Diputados", ha apuntado Clavijo.

Según el dirigente canario, su gobierno "no ha parado" durante las Navidades de trabajar con vistas a abrir una negociación política en torno a la convalidación del decreto y no comprende que el Ejecutivo central se niegue a "recibir" a 600 niños malienses, que son refugiados políticos y por tanto, de su "competencia".

Por tanto, insiste en que no se está trabajando a fondo para atender la crisis migratoria que padece el archipiélago. "No hay ninguna ley que impida al Gobierno de España intervenir en esta crisis humanitaria. Al final estamos en un juego político en Madrid; unos sí, otros no, dime tú, dime el otro, pero al final Canarias se siente sola (...). No nos vamos a rendir".

Relación entre gobiernos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también este mismo martes, insistió en que hay que "pulir" el mecanismo legislativo propuesto por el presidente de Canarias. "Tenemos que pulir ese mecanismo legislativo. Seguiré como Ministro de Política Territorial en este caso, y como responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, buscando las soluciones y apartándome de la polémica".

El pasado 3 de enero, según Torres, el Gobierno central envió un correo electrónico a Canarias en el que constaba que veían la propuesta "para avanzar como posible", aunque con "algunas dudas", como el mecanismo legislativo, los derechos de los menores, los niños "indubitados o dubitados", etc.

"No sé si es que no le han trasladado bien la información al presidente de Canarias, pero no es verdad que no hayamos estado en contacto estos 20 días", dijo Torres al respecto. El ministro insistió en que la relación y el contacto con Canarias es "permanente".

La solución definitiva

Aunque la reunión para intentar avanzar en la negociación del decreto ley para el reparto de migrantes tenga luz verde, el ministro Torres insiste en que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería es la "solución definitiva, estructural" para los menores migrantes no acompañados.

España, según el ministro, estaría en "otra situación" si el pasado 23 de julio se hubiese admitido a trámite esta reforma. "Los responsables no son los compañeros del Gobierno de España, ni los grupos políticos que hemos votado, sí, son los que lo han rechazado".

Críticas al Gobierno central

En esta línea y con el problema de la inmigración agravándose por días, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez es "incapaz" de dar una solución a la crisis migratoria y ha afirmado que su partido está "preocupado" con su "indolencia" cuando es "el tema capital y más crítico" que "enfrentan en este momento".

Dicho esto, Sémper se ha remitido al acuerdo que el pasado mes de septiembre sellaron Feijóo y Clavijo, que incluye medidas que "tienen que ver no solo con acoger a los menores inmigrantes, sino con diseñar un recorrido vital, profesional, social, asistencial, que les permita desarrollar un proyecto de vida en este país".