Ciudadanos no votará porque la lista de PSOE, Podemos y PNV de RTVE "es un atropello"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha anunciado que no participarán en la primera votación de esta tarde en el Pleno del Congreso para renovar a la cúpula de RTVE, al considerar "un atropello" y "un acuerdo por la puerta de atrás" la lista del PSOE, Unidos Podemos y PNV,

Ha sido durante el pleno extraordinario que se celebra hoy en el Congreso donde ha insistido en que se debería avanzar en el concurso público de méritos y técnico pactado con PP, PSOE y Unidos Podemos, para elegir a los responsables de RTVE, que está en marcha en la Comisión Mixta y que ahora los socialistas y la formación morada "quieren dinamitar".

Ha asegurado que la Federación de Sindicatos de Periodistas ha propuesto que todos los directivos de medios públicos sean escogidos por ese concurso público, pero ha dicho que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, "les da igual lo que digan los profesionales", porque "lo que quieren es controlar como lo hizo el PP".

"No vamos a legitimar ni participar de este atropello", ha subrayado Ribera, mientras apostaba por recuperar la "credibilidad de RTVE, pero no de esta manera", ya que ha dicho que "no es decente que estemos debatiendo cómo cargarnos una ley aprobada en esta Cámara".

Ha acusado a Iglesias de "querer controlar los telediarios" y ha dicho que tienen que ser los profesionales los que los controlen, al recordar que otros países de Europa se hacen concursos públicos y "no dedazos como aquí" para elegir a los responsables de los medios públicos.

Desde el PNV, Joseba Andoni Aguirretxea ha calificado de "vergüenza ajena" todo lo que está sucediendo con los nombramientos de la cúpula de RTVE después del decreto aprobado por el Gobierno el pasado 22 de junio para renovar de forma urgente y transitoria al presidente de la corporación y a su Consejo de Administración.

"Se queman nombres de profesionales para nada, para volver atrás y tener que empezar de cero", ha dicho el diputado del PNV, que ha pactado con PSOE y Unidos Podemos los nombres de los diez candidatos para el Consejo de Administración de RTVE, entre los que destaca el aspirante a la Presidencia de la corporación, Tomás Fernando Flores.

Tras criticar que el Gobierno haya aprobado un decreto "porque consideraba que era algo que había que hacer", Aguirretxea ha confiado en que sea la última vez "que se proceda así" y ha deseado que entre todos se haga "una RTVE que sólo sea profesional, porque todo lo demás viene detrás".

PDeCAT, Nueva Canarias (NC) y Compromís han anunciado que se abstendrán en la votación, donde cada diputado tendrá que escribir en una papeleta un máximo de seis nombres. "Ha habido una absoluta falta de sorpresa, se hace como siempre, como toda la vida, con cuotas de partido", ha censurado el portavoz del PDeCAT, Feliu Guillaumes, mientras que Joan Baldoví (Compromís) ha reclamado que se tenga en cuenta a los partidos pequeños, porque "los tiempos han cambiado y ahora hay que buscar el acuerdo y respetar a las minorías".

Por su parte, Pedro Quevedo (NC) ha asegurado que desde su formación tienen "por costumbre pronunciarse" sobre lo que les consultan, lo que en este caso no ha ocurrido, y ha anunciado el "decaimiento de cualquier compromiso con el PSOE".

Desde Coalición Canarias (CC), Ana Oramas ha defendido que Radiotelevisión Española tiene que prestar un servicio público en el que "los pueden tener la ideología que quieran", la información tiene que ser "exacta" y la "opinión libre".

Foro Asturias y UPN han anunciado que votarán en contra de los candidatos propuestos por el PSOE, Unidos Podemos y PNV.