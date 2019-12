Casado carga contra Sánchez por no comparecer ante la prensa para hacer balance del año: "Tiene mucho que ocultar"

Desde 2011, es costumbre que el presidente del Gobierno comparezca ante los medios después del último Consejo de Ministros del año. Pero esta vez, Pedro Sánchez no comparecerá ante la prensa para hacer balance del año político.

En plena negociación con ERC para la investidura y a la espera de que se conozca la posición de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras, el presidente ha preferido guardar silencio.

Este silencio ha sido muy reprochado por el líder del PP, Pablo Casado, que ha dicho que Sánchez no comparece porque tiene pocas cosas que explicar respecto a su gestión de Gobierno, y lo que la gente quiere saber, él no quiere contarlo.

"Si no lo hace es porque tiene mucho que ocultar. Pedro Sánchez no quiere aceptar que le están echando un pulso los independentistas y que no sólo se está dejando echar este pulso, sino que está facilitando que nos lo ganen a todos los españoles", ha dicho.

El líder del PP confía en que la Abogacía del Estado no sucumba a las presiones, que defienda al Estado y no a quienes han dado un golpe contra él y subraya que darán toda la batalla ante la institución que haga falta para impedir la inmunidad de Oriol Junqueras, además de exigir que se cumpla su condena.

También, ha insistido en pedir a Pedro Sánchez que rectifique, que no se apoye en separatistas, busque la abstención de Ciudadanos y de Navarra Suma.