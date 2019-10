Casado responde a las acusaciones que Sánchez ha hecho en Más de uno: "Él es el desleal a la Constitución"

El presidente del PP insiste en que el Gobierno está "sobrepasado y desbordado" en el asunto de Cataluña, y ha contestado cuando Pedro Sánchez le ha acusado en Más de uno de ser "desleal" con España.

El líder popular sostiene que el desleal a la Constitución es el propio Pedro Sánchez: "Es el mundo al revés. Resulta que el partido que lo que pide es que se cumpla la ley en Cataluña es desleal. No, me temo que Pedro Sánchez es desleal con la Constitución y la legislación en vigor si no hace cumplir inmediatamente sus obligaciones constitucionales al señor Torra".

Casado le ha preguntado a Sánchez cómo quiere ser presidente de España si no cree en España y espera, tras el expediente de la JEC, que los españoles castiguen este hecho gravísimo e insólito.

